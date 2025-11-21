鄭則仕坦承暴瘦減掉70斤　自爆曾欠下千萬債務要節衣縮食

現年74歲的鄭則仕（Kent哥）早前在社交網站上貼一則視頻分享了現狀，身形明顯消瘦許多，而且唇邊鬍鬚亦已花白，走路時有些佝僂，看上去滿是滄桑憔悴，健康狀況令不少網民相當擔心。而相隔多日後，近日他再發布新視頻就外界各種傳聞作出澄清，望大家要用腦袋分析求真相。

鄭則仕早前上貼視頻被指看上去消瘦許多，健康狀況令不少網民相當擔心。(微博圖片)

鄭則仕現在的身形與拍《肥貓正傳》時的身形相差甚多。（微博圖片）

在視頻中，可見鄭則仕在戶外一邊走一邊就外界傳聞作出澄清，他坦承的確是瘦了許多，但是因為為健康着想而減肥：「說我暴瘦，我是真的，我從270斤減到現在200斤，是因為年紀大了，身體承受不了，會很多毛病出來，為了想自己健康，輕鬆，所以必須要減肥。」而就指他鬍鬚花白顯得憔悴，他就表示：「說我留鬍子顯得憔悴，那就對了，是角色需要，電影拍完把鬍子剃掉，還我本來的面目。」 他還在戶外做起運動，整個人顯得相當靈活，用行動破碎健康狀況絕對沒有問題。

鄭則仕再次發布新視頻。（微博圖片）

鄭則仕精神狀況不俗。（微博圖片）

另外，針對有指他因投資電影公司失敗欠下千萬債務，需變賣家產，節衣縮食還債，甚至要帶着家人住貧民窟。他就表明：「說我當年生意失敗，賣掉所有家當還債，是真的，說我一家人住了好多年貧民窟，是假的。」更再次強調4年前驚傳「死訊」一事也是假的。

鄭則仕在戶外做起運動。（微博圖片）

對於外界各種傳聞，他就有感而發：「所以真真假假，耳聞絕不能信，就算目睹也可能是假的，現在科技很進步，你沒想到它已做到，所以我們要力求真相，用腦袋分析。」