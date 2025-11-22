傳MIRROR姜濤演唱會黃牛黨炒燶飛？　網民狠批：神話破滅

MIRROR成員姜濤將於下月假亞洲國際博覽館Arena舉行《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》，兩小時內迅速被掃清後，日前官方宣布終極加開12月25日至26日兩場，連同之前的7場，合共開9場！一眾「姜糖」更可以與姜濤一齊歡度，過一個熱辣辣的聖誕節！



MIRROR成員姜濤將於下月假亞洲國際博覽館Arena舉行《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》共開9場。（官方圖片）

根據網上資料，票價分為 $1,180 / $980 / $680，以博覽館Arena T字台計算，預計每場最少可入座超過一萬二千人。以同一場館來說，能夠舉辦9場可算是相當之多，根據統計，2025年同一場館共舉行過G-Dragon、BABYMONSTER、Anson Lo盧瀚霆、Jer柳應廷等歌手的演唱會，當中Anson Lo盧瀚霆的《Anson Lo "KINGDOM" LIVE 演唱會2025》亦僅舉辦了5場。可見姜濤的吸金能力實在不能少看。

有網民表示姜濤演唱會黃牛黨炒燶飛，是「神話破滅」。（截圖/lihkg）

近日網上有傳，姜濤演唱會有炒燶飛的情況。有網民在網上討論區以「神話破滅，姜濤一街濃飛無人吼」作標題，內文貼出疑似通訊群組中的截圖，表示有多套連位以低於售價放售，疑似是黃牛黨炒燶飛急求放售止蝕。當中分別有原價$1,180以$1,100出售，也有$800全包宴，亦有原價$1,180以$980出售及$980減$200出售的情況。

有網民列出多張群組截圖，證有人割價急售。（截圖）

有網民列出多張群組截圖，證有人割價急售。（截圖）

有網民列出多張群組截圖，證有人割價急售。（截圖）

有關帖文引起網民熱烈討論，有網民認為，姜濤演唱會「炒燶飛」是意料中事，表示根本不可能有這麼多人睇，也有網民笑言可能一個粉絲睇幾次，所以才會放售部分場次。 當然，也有網民撐這些情況十分正常，因為總有人會因時間不合，或「買多咗」而賣飛，也有人引用11月才剛舉行的「Ian 陳卓賢@自由爵士音樂節2025」演唱會做例子，指當時傳出炒燶飛的情況，但同樣是座無虛席。

與其講係炒燶飛，倒不如說是換飛行為。（截圖/lihkg）

平心而論，每個演唱會都總有可能出現黃牛黨炒飛的情況，當中會出現熱門日子的門票被炒高，就一定會有所謂炒燶飛的情況，但可能只是粉絲之間割價出讓，或黃牛黨蝕少少放售。尤其是在熱門歌手的演唱會，加上場次較多，其實幾乎都會發生類似情況。實際是否真的如網民所說：「神話破滅，姜濤一街濃飛無人吼」，就真的要留待演唱會舉行當日觀察是否有很多「吉位」，才能夠定奪。

以往MIRROR姜濤演唱會都係坐滿。（資料圖片）