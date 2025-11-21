羅家英爆廿年冇錫過汪明荃應要求即場補錫　阿姐即落閘：唔好啦

汪明荃近日於社交平台分享與羅家英在不丹拍攝的婚照，照片中，汪明荃穿上紅色喜服，氣質高雅，羅家英則一身不丹傳統禮服，二人含笑對望，盡顯多年夫妻間的深厚情誼。不少網民在留言區紛紛送上祝福，讚嘆二人「恩愛如初」、「真情難得」，更有人笑稱他們是「最浪漫的銀髮夫妻」。



其實早前汪明荃與羅家英隨拍攝隊前往不丹拍攝綜藝節目《帶阿姐看世界》，獲製作組特意安排超甜蜜的不丹婚照拍攝行程，阿姐只是率先分享甜蜜照片曝光。

羅家英自爆廿年沒有親吻汪明荃。（陳順禎攝）

汪明荃和羅家英今日（21/11）現身尖沙咀出席無綫節目《帶阿姐看世界》宣傳造勢活動。羅家英接《香港01》訪問時笑言：「今次呃到佢，係因為我同攝製隊夾計呃佢，當時我仲同佢講搵啲靚衫影相，佢係唔知嗰套衫為婚服服飾。同埋同佢講親都唔嗲唔吊，又無話好定唔好，之後我就唔理就走咗做咗先。叫佢着咗衫先，唔通佢除咗佢呀。」

汪明荃接著說：「其實去到個現場先知係婚禮儀式，不過講真咁樣又幾好玩，係有啲感動嘅，因為有大師灑聖水，念經祝福我哋。（當時有冇新婚嘅感覺？）咁又冇。（家英有冇錫你一啖？）喎冇。」羅家英笑言：「我哋好耐冇錫，都成廿年冇錫。」提家英哥現在補錫，汪明荃即落閘：「唔好啦！」

