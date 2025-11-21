陳曉彤受吸毒收兵醜聞纏身　《東張》被煞停坦承與黃潤成分手

是非港姐陳曉彤早前疑遭無綫藝人黃潤成在IG限時動態撰長文炮轟亂搞男女關：「其實你成Q日三更半夜同個甚麼東張女導演去遊車河，唔聽得電話都算了，仲話佢唔贊成你拍拖，佢係你阿媽麼小姐！成日惹埋啲同性戀返嚟！出面聽到啲記者亂UP又屈落我到。」



陳曉彤在《東張西望》的工作被叫停。（陳順禎 攝）

黃潤成怒斥補充：「阿叔都唔興搞緋聞呢味嘢！玩緊咩呀陳大姐你！要喺TVB起兵工廠自己玩夠佢啦…唔好搞阿叔吖大佬！小朋友玩泥沙咩，亂X七八糟，癲嘅！內耗夠了！」黃潤成的言論被轉發至Threads後引發廣泛討論，有網民公開「陳大小姐」真身，直指事件與2023年落選是非港姐陳曉彤（Cindy）有關，亦有網民爆料指女方喜愛夜蒲攬仔，而且有吸食大馬習慣，形象插水。早前陳曉彤出席活動就有關醜聞拒訪，為避傳媒追訪落慌而逃走後門，情況非常狼狽。

陳曉彤主持《東張西望》。(截圖)

今日（21/11）陳曉彤潛水多時，出席活動終接受《香港01》訪問，對於被指控收兵，陳曉彤表示：「其實全部都唔係事實嚟，我問心無愧，自己係冇做過，喺道德上冇做過唔好嘅嘢，同埋我唔上越描越黑，同埋我唔想影響身邊嘅朋友。（同黃潤成已經分咗手？）我哋冇再聯絡，同埋過去嘅嘢我都唔想提，唔想回應，但唔想再抄作越描越黑。（指你喜愛夜蒲？）其實同朋友去飲嘢正常社交，坦白講係正常。同埋我會潔身自愛，同埋好自律，所以我唔驚呢啲指控。」

黃潤成。（ig圖片）

陳曉彤出席TVB活動。（陳順禎 攝）

對於被爆黑材料指有吸毒習慣，陳曉彤表示：「呢啲全部都係不實，我希望大家都唔好亂講，因為係犯法，我要喺呢度澄清，絕對冇嘗試過。（擔唔擔心對話內容曝光？）唔擔心，因為而家網絡資訊都造假。（已被踢出《東張》！）其實而家仲有啲作品等緊播。（即係工作停晒！）係，咁係要等公司安排。」

陳曉彤在《東張西望》的工作被叫停。（陳順禎 攝）

陳曉彤否認亂搞男女關係。（陳順禎攝）