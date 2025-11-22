林作爆姊妹反目內情？　五索向裕美借十幾萬做生意：冇睇成係金山

裕美與人稱「最強小三」的「五索」鍾睿心（Rachel）以往經常拍片，無論是裕美的個人社交平台，或是「五索」的個人社交平台，都會彼此出現。近來傳出兩人不和傳聞，指不再合作拍片，而「五索」亦有新拍檔「暖宮油王子」Gabriel Ho。傳聞引起粉絲討論，更傳出裕美另起爐灶。



五索曾拍片透露與裕美關係內幕。（影片截圖）

日前裕美男友林作在Instagram上表示自己知道內情，更開post表示只要帖文過萬就會開記者會爆料，更特別強調：「保證 juicy。」今日（11月22日）他在灣仔的范德偉律師事務所召開記者會。

裕美。（IG影片截圖）

林作在范律師陪同下出席記者會，他表示，因應近日有關「另起爐灶」的傳聞，當中涉及一些對裕美的指控，作為一個男人有必要為她澄清：「與事實不符，要出嚟澄清」。林作表示，五索原為她的客戶之一，五索亦是透過他而認識裕美，後來裕美到日本尋找失散多年的爸爸時，亦介紹了日本美容品牌給五索。

林作回應裕美與五索傳聞。（陳順禎 攝）

記者會上，林作透露裕美沒有持有五索美容公司的股份，裕美也沒有分成，甚至義務幫她拍片，和借錢給她做生意。「五索甚至係爭少少唔夠資金，係有向美美借，OK？我哋可以確認美美有借出呢個錢。當然，我亦都可以確認，五索最後有還，但係喺呢一點上面，假設五索係想另起爐灶嘅話，當初根本就唔使借呢啲錢啦，甚至乎如果，我哋見到一啲評論係話，貪圖五索咁有錢的話，甚至乎應該，美美係唔會借呢啲錢出去。」

林作與范德偉律師。（陳順禎 攝）

《香港01》提問，即是說五索沒有大家想像中或她所說的富裕？林作回答：「呢個畀大家去做判斷，但係我相信喺美美嘅角度，並冇將五索睇成係一個金山，更加睇似係一個想幫忙嘅朋友咁解。我唔認為係貪圖五索好有錢。」其後，林作也透露當時「五索」鍾睿心向裕美借了十多萬。