70歲任達華台前跣腳人仰馬翻　眼鏡飛出嚇親老婆琦琦

現年70歲的任達華（華哥）近年依然相當活躍，早前受訪時表示自己拍戲之餘又畫畫搞畫展，閒時更愛做運動打高爾夫球，絲毫沒有受到年紀所限，身體分分鐘比後生仔還要健康。今日（22/11）任達華出席中環一個時裝活動時，疑似因地氈太滑而跣倒，幸好無大礙。

任達華心情好靚！（陳順禎 攝）

任達華不小心跣倒。（陳順禎 攝）

任達華不小心跣倒，但沒大礙。（陳順禎 攝）

現場所見，當時太太琦琦正站在背景板前，任達華想走到琦琦旁邊時不小心跣倒，左手即時撐落場，然後翻一圈再起身，擺甫士定神，身手極為敏捷！而身後的夏文汐和太太琦琦均想上前扶起身他，幫華哥執起眼鏡，但任達華表現容。從照片上看，猶如Marvel的英雄Iron Man一般有型！任達華起身後，還從容地與夏文汐打招呼。要說任達華今年已達70歲，「真係講都冇人信！」

任達華身手好勁呀！（陳順禎 攝）

事後，任達華接受傳媒訪問時表示無大礙，說：「完美嘅演繹呀，時裝。完美嘅組合，時裝係帶畀大家無限嘅幻想，無限嘅歡樂，所以嗰一剎那係完美嘅演繹，代表時裝界嘅一種演繹。」

任達華接受訪問。（陳順禎 攝）

華哥任達華更開玩笑道：「因為我對地氈有一種情懷，地氈帶畀我溫暖。我對呢個藍色特別鍾情，呢個藍亦都同海港一樣咁靚。（華哥身手好敏捷）唔講得少㗎！（有冇扭親？）有一張咁美麗嘅地氈護住，所以我感受到呢張地氈嘅溫暖，亦都感受到大家對我嘅溫暖。扭親就行唔到啦。（嚇親老婆呀）係呀，咁嘅方式都幾特別吓，哈哈。」任達華實在是非常風趣幽默，華哥不愧是華哥！