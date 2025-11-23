《中年》亞軍急入院做膽囊切除手術　十多粒石樂觀自嘲「無膽人」

現年47歲的李佳是TVB歌唱節目《中年好聲音》亞軍，獲公認為實力唱將，簽約TVB後頗多發揮機會。李佳與英籍丈夫Sunny育有兩名兒子，一家四口生活美滿。可是李佳今日（23日）突然於Instagram透露，剛入院接受了膽囊切除手術，不但分享「戰利品」膽結石，並自稱「無膽人」，積極樂觀面對。

《中年好聲音》李佳與龍婷、譚輝智和劉威煌飛赴美加兩地登台。(公關提供)

李佳在Instagram上載住院照，她自拍比耶手勢，似乎康復進度不錯。李佳透露，一個月前突然胃痛到無法入眠，痛足兩晚。其後醫生告知李佳是腸胃炎，卻又忽然問她「你有冇照過膽啊？」卒之發現原來患上了「膽囊萎縮內有多發性膽結石」。李佳驚訝道：「多年消化唔好， 胃脹氣原來真正原因係（喺）到！ 醫生話我膽有問題起碼10年！」

李佳與兒子的親子時光。（官方提供圖片）

李佳到養和醫院完成手術後，素顏照精神尚算不錯。她直言可恢復正常飲食狀態，但再也無法「肝膽相照」，「雖然無膽人都係可以恢復到正常飲食狀態， 但始終自己嘅肝膽不能繼續相照，有啲失望， 係我自己沒有照顧好，所以你哋都要保護好自己呀」。李佳又指手術後因二氧化碳氣體造成肩膀疼痛難忍，幸面有學生幫手按摩：「尋日由於手術後二氧化碳氣體造成肩膀疼痛難忍，兩位同學一人一邊不停幫我按摩，緩解疼痛 真係辛苦曬（晒）你哋」。李佳上載十多粒膽結石照片，指是「我啲沒淨化『舍利子』 但也是我戰利品呀」。

