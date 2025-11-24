港姐亞軍曾疑「一腳踏七船」　解凍幫TVB衝出國際與百萬網紅拍片

現年28歲的陳楨怡（Celina）2020年參選港姐奪得亞軍，後加盟無綫旗下。不過入行不久即捲入桃色風波，被爆疑背圈外正印男友，與「西貢地王之子」周子揚拍拖，甚至疑似「一腳踏七船」、兼且吸煙、爛蒲，導致形象插水，被TVB急安排返內地拍劇「避風頭」，之後再與港姐冠軍林鈺洧陷富豪飯局疑雲。陳楨怡近年已獲「解凍」，在劇集《廉政狙擊》和《狀王之王》表現不俗，更曾打入「飛躍進步女藝員」十強，又在台慶劇《巨塔之后》中飾演王家四女啟心，又有份參演《新聞女王2》，備受重用。近日陳楨怡驚現全球坐擁559.3萬粉絲的網紅「andrejko.epta」Andrew Wave的Instagram，衝出國際！

Andrew Wave在Instagram以在街頭突然鋪紅地氈，讓名人和藝人在公眾地方行Catwalk而聞名，在TikTok亦擁有大批粉絲。近日Andrew Wave來港，邀請了多位藝人網紅在香港街頭行紅地氈，陳楨怡便是其一位幸運兒。陳楨怡穿上白色西裝外套和短裙，青春洋溢。米七的她又高又靚，自信地行完紅地氈後騷美腿，該片勁收500萬觀看次數，又收獲19.3萬讚好，過千留言，至今成Andrew Wave此次訪港次之行唯一TVB藝人獲邀拍過該片。

陳楨怡劇中與李國麟那段摯真感人的父女情戲份——被誤會時的委屈、被挾持時的驚嚇以及父女的流淚相擁，短短幾分鐘卻呈現了數種感情，讓她獲得了觀眾一致好評。（《新聞女王》劇照）

Andrew Wave早前曾邀得擁千萬粉絲的美國超級網紅實況主「IShowSpeed」拍片。今次來港除陳楨怡外，又邀了歌手Tyson Yoshi（程浚彥）、ERROR成員193（郭嘉駿）、COLLAR成員Marf（邱彥筒）、演員林家熙（Locker）、陳苡臻（Jessica）、網紅J Lou（林欣）等人拍片。

陳楨怡參加《2020年度香港小姐競選》奪亞軍入行，當時被爆家底富裕，父親是印尼華僑富商，在香港及印尼都有生意。陳楨怡畢業於倫敦大學學院建築系，家住跑馬地半山市值半億逾2000呎豪宅，讀書時已周遊列國足迹遍布歐洲，生活富貴。雖然一入行即星途受阻，但她在「冷靜期」間，積極「洗底」，畫畫做運動，並拜師學劍術並在公開比賽中奪得獎牌，成功搣甩負面形象，近年有份參演不少重頭劇。

