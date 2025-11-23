58歲黃澤鋒二女百日宴　自爆抱兩個揹埋太太都冇問題：冇乜壓力

現年58歲的黃澤鋒和同齡太太陳麗麗今年9月初宣布二女「小貴妃」順利在在8月22日出世，今日（11月23日）在尖沙咀酒樓擺百日宴，修哥胡楓、馮素波、楊明、劉錫賢、余慕蓮、鄧兆尊、同門師兄弟黃浩然和師父冼灝英等好友亦有被邀請。



黃澤鋒和太太陳麗麗。（葉志明 攝）

黃澤鋒接受訪問時分享湊女經，笑言大女「小黃妃」活潑好動：「冇得控制佢。」二女則較文靜：「而家三個月，硬淨啲，好似乖咗啲。」黃澤鋒太太陳麗麗表示，感受兩個女兒的分別：「大嗰個唔瞓床仔，呢個就知落去就係瞓覺。佢OK嘅，但係佢唔瞓，你要陪佢去到凌晨5點，有時你得一個就冇問題，但係家姐第二朝要返學，又要照顧佢起身返學。兩個一齊湊真係辛苦嘅。」

黃澤鋒和太太陳麗麗一家。（葉志明 攝）

黃澤鋒表示，他會向大女表達，自己愛小女兒「小貴妃」的同時，也會一樣愛她。「我好醒目㗎。我今日先同佢講完：『我愛你之餘亦都愛妹妹，愛妹妹亦都愛你。』要話清楚畀佢聽。而家小朋友好精，郁少少佢已經有反應，我亦都處理得好好。」黃澤鋒夫婦也分享，大女「小黃妃」也十分懂事，會主動要求幫手照顧妹妹。

黃澤鋒大女「小黃妃」。（葉志明 攝）

黃澤鋒細女「小貴妃」。（葉志明 攝）

黃澤鋒細女「小貴妃」印腳印。（葉志明 攝）

黃澤鋒、太太陳麗麗、細女「小貴妃」。（葉志明 攝）

黃澤鋒「小貴妃」剪胎毛。（葉志明 攝）

有記者問，多了一個小朋友壓力會不會又多了？黃澤鋒甜笑回應：「我覺得，去到我啲年紀又唔使出去蒲嘅，消耗都係佢，我幾好，有兩個女，加埋我老婆三個，幾幸福呀！」有記者表示他只有兩隻手，怎麼辦？太太陳麗麗回答：「咁我唔使抱㗎嘛，自己行啦。」黃澤鋒又說：「兩個都抱，三個咪揹埋佢囉，有乜所謂，而家都揹緊㗎啦，哈哈哈。」經濟有壓力？黃澤鋒回答：「冇乜壓力，講真，坦白講，多有多使，少有少使。」太太陳麗麗補充：「其實應該講係原動力。」