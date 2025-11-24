施宇琪否認因工作問題與高層發生爭執：我係直腸直肚表達發展方向

施宇琪（Angela ）參加《香港小姐競選2025》憑外貌優雅的氣質奪得亞軍，極速簽約無綫電視，成為經理人合約女藝員。本身擁有劍橋學霸背景的施宇琪，曾任摩根士丹利股票期權交易員，而且擁有五年金融業經驗。當選後有意在財經界發展任女主播。

港姐亞軍施宇琪。(陳順禎攝)

施宇琪早前接受《香港01》受訪時大爆已向無綫「攤牌」唔做演員，表明想做財經女主播，但無綫未有答允，惹起網上熱議。事後有傳施宇琪早在無綫8樓與高層會面時，曾因工作問題發生爭執，有指施宇琪霸氣指自己在摩根工作花紅都高過總經理成年人工，竟然敢管我，令在場人市側目。

施宇琪想轉跑道向財經主播發展。（陳順禎攝）

日前（21/11）施宇琪現身尖沙咀出席《歡樂滿東華》記者會。對於上述傳聞，施宇琪接受《香港01》訪問時否認有爭執：「其實我係有上過8樓同佢哋溝通，我係直腸直肚咁表達發展方向，而當時我都有同啲高層去介紹咗自己。（有指當時都有火藥味？）冇，點會啫。咁我真係唔知，有得自薦就自薦，係冇火藥味。」

施宇琪否認同高層發生爭執。（陳順禎攝）

至於有指她稱在摩根分獎金已經多過總經理年薪的講法，施宇琪笑言：「我從來都冇講過啲咁嘅嘢，因為我唔會揭曉自己獎金有幾多。（同無綫關係惡劣？）你係邊度聽返嚟，呢啲傳聞唔屬實，我從來冇同任何人講我嘅月薪同獎金係幾多。（擔唔擔心傳聞影響形象？）唔擔心，同埋唔會有壓力。（公司落實你去財經台？）未，仲等緊消息。」