港姐季軍袁文靜被追問男友身份　反應極大：你唔好問咁多啦

2025年港姐比賽中，袁文靜以黑馬姿態勇奪季軍，火速成為無綫經理人合約藝人。袁文靜早前在社交平台發文，指在TVB做女藝人期間遇到生理期忍痛企足8小時感辛酸，惹起網上熱議。目前，她仍持續學習語言和提升自身能力，繼續向演員方面發展未敢鬆懈。

袁文靜早前在社交平台分享過一段收工影片，並以「在TVB做女藝人到底有多辛苦」為題，大吐苦水。（小紅書@袁文静 Wenjing Yuan）

日前（21/11）袁文靜現身尖沙咀出席《歡樂滿東華》記者會，接受《香港01》訪問時表示：「我而家搵咗個老師教我學中文，一星期學3堂，每次一個鐘教我發音，而家我搵到嘅錢都係用嚟教學費，同埋每日夠食一餐叉燒飯同夠交房租。（有冇多餘錢買衫？）咁梗係冇啦，所以而家係着住TVB提供嘅衫。」

袁文靜指自己一星期學3堂中文。（陳順禎攝）

被問到是否要慳住使？袁文靜表示：「唔緊要啦，最近要開心咪得囉。（屋企人會唔會返嚟探你？）佢哋喺上海，有時就會返嚟睇我，因為我出國讀咗好多年書，我媽咪都好放心我自己一個人，我唔係baby，我27歲係高齡港姐。（你一個人住習唔習慣？）習慣呀，之前喺英國都係自己住。（男朋友冇陪你咩？）佢都會嚟㗎，但佢工作都好忙。（佢喺香港？）佢喺香港。（佢做咩工作？）我而家唔講，哈哈，俾啲神秘感大家。（拍咗幾耐拖？）拍咗4年。（點識？）喺亞里巴巴工作時認識，大家係同事。（有冇諗結婚？）有諗呀，但而家大家都好忙。（感情會唔會變淡？）我諗都唔會，好穩定。因為我會俾短訊佢話佢知我做乜嘢，幾時返屋企。（同居咪可以互相照顧！）都諗緊㗎。（佢可以交埋租！）我好獨立㗎。（佢係香港人？）哎喲你唔好問咁多啦，全部俾你問晒啦，會冇乜嘢可以講啦。（我八卦嘛！）我之後我會講啦，哈哈。」