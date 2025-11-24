90年代女神驚爆眼見閃光突然失明　半年後奇跡康復：好驚會盲一世

現年57歲的李婉華在2003年與加籍股票經紀李守正結婚，育有一女兩子，婚後淡出娛樂圈，並隨丈夫移居加拿大溫哥華生活，近年更轉型為KOL。日前她在個人YouTube頻道直播中驚爆左眼曾經歷近半年的失明，坦言當時極為恐懼及徬徨，引起網民關注。

李婉華結婚後淡出娛樂圈，並移居加拿大多年。（IG圖片）

李婉華保養得宜，身材依然火辣。（Facebook圖片）

李婉華近年轉型為KOL。（IG圖片）

李婉華在直播中詳細分享了由病發到康復的恐怖經歷，她憶述兩年前左眼開始出現問題，起初只是「飛蚊症」，當時不以為然，只以為是休息不足。其後眼前開始出現「閃光」，但因工作忙碌而未有正視。之後情況急轉直下，視野出現了一塊「灰色的屏障」：「初初只係側邊有啲影，但個陰影慢慢越嚟越多。」儘管視力愈來愈模糊，李婉華仍以為是疲勞所致，未有即時求醫。

李婉華在直播中講述兩年前失明近半年的經歷。（YouTube畫面）

李婉華續指：「最恐怖嘅係，有一日瞓醒，一擘大眼，我隻左眼睇唔到嘢！」並透露當時眼前只剩下一片深灰色，無論如何眨眼、沖洗，都無法恢復視力，所以立即感到急症室求醫。經醫生檢查後發現她視網膜穿窿，若惡化下去，有機會演變成視網膜脫落，屆時可能造成永久失明。

李婉華指眼睛出現閃光後，並沒有即時就醫。（YouTube畫面）

更語重心長地呼籲觀眾不要輕視身體警號，若眼睛出現不尋常狀況記得立即及早求醫。（YouTube畫面）

令李婉華更煎熬的是醫生一度誤診，白白拖延了治療時間。在半年的失明期間，李婉華形容視覺：「我望住你，我就睇唔到你個樣。我個視線中心會有個黑色圓圈遮住咗。」只能依靠周邊的視力去「意會」事物的模樣。幸好在接近半年的治療與休養後，李婉華的視力慢慢恢復，而今次的經歷讓她徹底反思，意識到過去忽略了眼睛健康，並開始研究眼部保健。她以以過來人身份呼籲觀眾：「真係唔好輕視任何身體俾你嘅警號。我當時真係好驚，每日都喺恐懼中，好驚隻眼會盲一世。」若眼睛出現乾澀、飛蚊、閃光等問題，一定要及早求醫。