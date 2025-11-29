前TVB「御用偽娘」加簽7年一原因上位無望 爆富二代入行為追靚女
撰文：程嵐風
出版：更新：
現年36歲的前TVB藝人李豪於2007年參加《第3屆香港先生選舉》，奪得「最具人氣香港先生大獎」後入行，由於五官精緻，加話陰柔，故多演變性人、太監、同性戀等角色，曾在《4 in Love》演變性人Annie、《幕後玩家》演娘娘腔偉仔、《東西宮略》演太監小六、《心戰》演男妓等；他又曾被選中為《變身男女Chok Chok Chok》宣傳片以偽娘造型亮相，惟妙惟肖，令人留下印象。
李豪在2022年正式離開TVB，日前他在抖音做直播大談當年被逼加簽七年長約後又不獲力捧的無奈。李豪當年在《愛．回家》（第二輯）飾演馬子妮（蔣家旻）男朋友許冬豪，公司要求他加簽7年長約，他直說：「如果唔簽就冇機會。」他自覺終於等到一個可以「長做長有」的角色，但簽約完又因人事變動，令他無以為繼，雖然仍有在《愛．回家》出演，但角色卻人面全非。翻看資料，李豪之後在《愛．回家之開心速遞》演的角色亦只是閒角，演過兩集「馬漢」和一集「Harry Wong」，在鏡頭前一瞬即逝。
已離巢TVB多年，李豪在直播間以「中年大叔」提出建議，他說：「其實TVB轉戰拍短劇應可以殺出重圍，將手機用戶攬返嚟，依家好多人都唔安裝電視，其實我應該應徵做決策人，哈哈，當然係講笑。」他更品評TVB女藝人，大讚靚女多，不少富二代都會入TVB追女仔，並大讚好友朱晨麗靚女，笑說：「當年我有拍拖，如果唔係會追佢啦。」
而李豪最爆事件，可以數到2016年5月，他突然在微博上傳自己半裸自彈自唱的短片，聲稱因沒錢交電費，所以不穿衣服，又想趁機當小鮮肉，不少網民指他樣貌似蛇精男，十分重口味。