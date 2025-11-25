TVB失勢雙料視帝有工開飛印度洗衫　踎地周圍係垃圾水氹：豁出去

現年44歲的大馬和新加坡視帝袁偉豪，2020年與細10年的港姐張寶兒結婚，婚後3年誕下一子「袁咕碌」，今年11月再宣布細仔「袁氹氹」出生。袁偉豪曾上楊紹鴻YouTube節目《小鴻吹水站3》透露，因公司人事變動導致出鏡率大幅減少，無奈指是公司安排，「我條命係咁樣。」而曾志偉、樂易玲及監製亦沒有伸出援手。然而袁偉豪事業近排逐漸見曙光，除了返電視城開工，日前遠飛印度與楊明拍節目，在街頭與垃圾為伍洗衫，更直言：「豁出去」。

張寶兒和袁偉豪結婚至今keep住恩愛。（IG@_bowiecheung）

袁偉豪於2018年《萬千星輝賀台慶》中憑劇集《棟仁的時光》獲得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」和「新加坡最喜愛TVB男主角」兩個獎項，與黃智雯一起奪得兩地視帝及視后。（視覺中國）

袁偉豪日前發文透露到了印度孟買，夥拍楊明抵達市中心有名的洗衣工場，並要體驗當地生活，幫手洗衫。袁偉豪踎在地上，又拍下前方是滿佈垃圾的水氹。袁偉豪和楊明都要學洗衫，由於當地人用最傳統的染料和洗衣缸洗衫，需要體力勞動，又熱又辛苦，連楊明和袁偉豪都忍不住皺眉黑面，露出疲態，但之後袁偉豪則興奮與當地人打卡。

袁偉豪獲邀出席保安局宴請飯局。（小紅書）

袁偉豪早前到廣州開騷獲得好評。（IG圖片）

袁偉豪坦言兩人一開始均非常不習慣，心生抗拒，但之後為拍攝效果「豁出去」，他說：「開初我們都非常不習慣，要赤腳踩進源自恆河的聖水而且充滿着染料的水缸，起初是真的是有點抗拒，但是為了拍攝有更好效果，我們都是豁出去，相信大家都明白我意思吧」。網民大讚袁偉豪勁，袁偉豪回覆透露去印度要打4支疫苗，以及早晚食14日藥，「肝炎針×2黃熱+痢疾 =4支 還有14天早晚服藥」

袁偉豪遠赴印度拍節目，第一個任務是到戶外洗衣工場洗衫。（小紅書）

與垃圾為伍。（小紅書）

不過最後兩人都豁出去，楊明都要落水洗衫。（小紅書）

袁偉豪都幾開心。（小紅書）

環境髒亂。（小紅書）

傳統洗衣方法。（小紅書）

熱！（小紅書）

當地人生活。（小紅書）

袁偉豪坦言最初心生抗拒，後來同楊明都豁出去了。（小紅書）