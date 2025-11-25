TVB《聲夢傳奇》第一季冠軍炎明熹（Gigi）去年傳出因續約問題，遭公司雪藏一年。今年她離開TVB，自組公司接Job，工作排到密密麻麻，除了宣布今年平安夜將在亞洲國際博覽館舉行《風之旅 My Voyage Goes On Live》音樂會，在復出頭炮音樂劇《一束光–高錕的記憶》演出收穫不少好評。炎明熹回復自由身不久，已火速獲富商睇中，早早邀請她做演唱會嘉賓。

炎明熹近日演出音樂劇，獲不少名人捧場。近日港姐冠軍翁嘉穗富商老公鄔友正前往睇騷，並與阿姐汪明荃和炎明熹合照。鄔友正透露早前參加TVB《中年好聲音4》被淘汰，但仍有機會唱歌，指阿姐邀他在一月演唱會做嘉賓，當日兩人一齊練歌，鄔友正難掩興奮心情。

鄔友正指自己發「歌星夢」，希望自資在東莞開第一場演唱會，想邀請到阿姐和炎明熹做嘉賓。鄔友正對炎明熹極為欣賞，原來兩人拜同一個老師學唱歌，鄔友正除了尊稱「師姐」炎明熹做「阿姐」之外，又激讚她的演出「聽出耳油」，將來必定大紅大紫，他發文：「師姐炎明熹在完場前唱的一首歌，聽出耳油，她才20歲，將來必定大紅大紫！」

鄔友正獲邀做阿姐下年一月演唱會嘉賓。（小紅書）

鄔友正激讚炎明熹必定會大紅大紫，更指想自資在東莞開騷，想邀炎明熹做嘉賓。（小紅書）

