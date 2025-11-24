「TVB最強Body」終於有工開！　爆北上搵食遇上「渣男」

24歲的郭珮文（Juliana）由參選港姐起就被封是「TVB最強Body」，逼爆上圍加上不科學的纖腰令她成為傳媒和網民焦點，港姐競選後隨即被安排在《愛·回家之開心速遞》中客串，之後又被睇中，在《法證先鋒VI：倖存者的救贖》中飾演黃宗澤下屬「胡嘉嘉」，又獲機會主持《福祿壽訓練學院》。



正當大家以為郭珮文會成為同屆港姐之中發展最快的藝人之際，2025年又忽然無以為繼，形同消失了一樣。直到近期《新聞女王2》播出的一集中，她客串其中一集，以網紅身分陪老闆上船，才又引起網民討論。

早前TVB台慶騷中，郭珮文以一襲低胸晚裝行紅地毯。當時她就表示，因為工作量減少而擔心收入問題，說道：「都擔心架，所以我都諗緊會唔會做其他嘢幫補一下。」雖然她坦承日常開支尚算OK，但已經開始要動用積蓄，慶幸家人相當支持，讓她可以繼續追夢。「因為公司咁多出色嘅人，暫時未有劇拍時，或者嘗試下拍短劇，一邊做其他嘢，一邊等機會。

原來，她早前已出發內地拍短劇。據網上資料，11月22日她出發，出席內地微短劇《為何她們愛上我》的開鏡儀式。同劇還有近年被力捧的小鮮肉男星丁子朗、陳若思及兩位內地女演員。微短劇《為何她們愛上我》將會分別以廣東話和普通話播出，一些報道表示，劇集為「標準的男頻網文風格」，即是融合了熱血、即時的滿足感和快感和升級打怪等元素，內地風格的短劇。

丁子朗接受訪問時表示，劇中四位女主角均與他有感情線。劇中他會飾演花心「渣男」，靠利用郭珮文等四位女星而達成他的復仇計劃。今次「最強Body」郭珮文北上拍劇，再於劇中遇上「渣男」丁子朗，真是令人期待最終成品。

