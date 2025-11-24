《紅色警戒2》尤里Udo Kier離世享壽81歲　從影60年後生係美男子

經典遊戲《紅色警戒2》飾演反派角色「尤里（Yuri）」今日（11月24日）傳出離世消息，享壽81歲。這名因遊戲角色而紅遍全球的演員為德國演員烏多‧基爾（Udo Kier）。近日在坎城影展獲獎的《這不只是個間諜故事》為他的最後一部作品。



《紅色警戒2》飾演反派角色「尤里（Yuri）」，烏多‧基爾（Udo Kier）今日（11月24日）傳出離世消息，享壽81歲。（YouTube截圖）

烏多‧基爾（Udo Kier）今日（11月24日）傳出離世消息，享壽81歲。（VCG）

烏多‧基爾（Udo Kier）今日（11月24日）傳出離世消息，享壽81歲。（VCG）

烏多‧基爾（Udo Kier）後生時是公認的美男子。（YouTube截圖）

烏多‧基爾（Udo Kier）自1966年開始參與電影演出，一生參與過超過200套電影，其中包括1973年電影《魔鬼肉身》，於1974年電影《魔鬼之血》中飾演吸血鬼主角，以及在占基利電影《王牌威龍》、《刀鋒戰士》、《Europa》、《破浪而出》、《在黑暗中漫舞》、《厄夜變奏曲》、《驚悚末日》、《性愛成癮的女人（下）》等等。當然，最為人所熟悉的，一定是他在經典遊戲《紅色警戒2》飾演反派角色「尤里（Yuri）」，插着管路的光頭加上一身軍服，不止是整個遊戲的故事主角，更是不少80，90後一代的集體回憶。

講起Udo Kier大家未必知係邊個，但係講《紅色警戒2》入面個反派「尤里（Yuri）」就一定有印象。（YouTube截圖）

講起Udo Kier大家未必知係邊個，但係講《紅色警戒2》入面個反派「尤里（Yuri）」就一定有印象。（YouTube截圖）

烏多‧基爾（Udo Kier）直至近年也一直有拍攝作品。（網上圖片）

Udo Kier同奇洛李維斯都做過對手戲。（YouTube截圖）

小島秀夫在2023年底發表的原創新作《OD》中，也曾邀請到烏多‧基爾參與演出。小島秀夫在X的貼文中透露，烏多‧基爾的離世令他感到意外。9月的時候兩人曾在米蘭碰面，而烏多‧基爾比任何人都期待拍攝工作的重啟。小島秀夫表示，當時的他充滿活力，還與自己一齊開玩笑。如今他的離世實在令人難以置信。

在《Ace Ventura》中與占基利有對手戲。（YouTube截圖）