陳楨怡被指容貌愈來愈精緻　大方講解「變靚血淚史」其實靠呢兩點

近年來，演藝圈中不少藝人的形象都經歷了亮眼的蛻變，每一次公開亮相都讓人眼前一亮。對於這些「逆齡」或「進化」的秘訣，外界總是充滿好奇。而藝人陳楨怡日前（24日）出席TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》公布入圍名單活動時大方接受《香港01》訪問，講解「變靚血淚史」，她對於被針對外界時常拿以前的照跟現在比對，特別是針對她容貌上的變化，她坦言：「其實係冇嘅，而家自己化妝都進步咗。」

陳楨怡大方講解「變靚血淚史」。(葉志明 攝)

陳楨怡表示一切都源於自律與努力，因為經常被人拿舊照兼素顏照進行對比，她解釋現時己的狀態比以前好，主要得益於兩個關鍵因素，就是：「化妝技巧的進步以及對鏡頭角度的掌握。」因為當時的她幾乎是素顏，甚至沒有開濾鏡。加上現場強烈的陽光照射，讓她需要瞇起眼睛，這些客觀條件都影響了照片呈現的效果。再加上現今她的化妝技巧已經比以前強：「而家反而我自己都識化妝多咗，亦知道自己邊一邊面好睇啲，例如左邊臉好過右邊臉，其實就係角度嘅問題。」陳楨怡笑言，隨着經驗增長，對鏡頭前的自我要求和準備都大大提高：「以前都冇話好用心去準備，可能拍攝前一天還會食大餐。」陳楨怡強調，她現時的身材管理是「全方位的進步」。她透露，儘管現在的體重（48公斤）與之前（52公斤）相比，數字上看似變化不大，但整體看上去卻「輕盈」了許多：「體重雖然跌得不多，但你看上去其實會輕了很多，論輪廓上面都會精緻點。」

陳楨怡表示一切都源於自律與努力。(葉志明 攝)

除了外在的努力，陳楨怡同時透露自己一直有個「打女」夢。她表示非常感謝導演給予機會，讓她在劇集《新聞女王》中飾演一個單元角色的「動作演員」。「其實真係拍得好似一個Marvel嘅電影咁，我自己睇完係覺得好開心、好有滿足感。」她透露自己已經學習武術兩三年，最初是抱着「有備無患」的心態去學。陳楨怡認為，武術不僅能讓手腳更靈活，更重要的是能幫助演員改善體態：「拍動作戲其實你要挺背，收腹，所有姿態都要好靚。」這項技能不僅是為動作戲做準備，更是為成為一個專業演員而自我增值。

陳楨怡同時透露自己一直有個「打女」夢。(葉志明 攝)

對於上星期台慶時穿上「性感」晚裝，陳楨怡亦提早2星期做準備。由於服裝師臨時找到一件非常貼身且突顯線條的裙子，她自己都擔心駕馭不來：「我自己其實都擔心嘅，見到嗰條裙都比我平時穿嘅衫比較需要有好靚線條先可以穿得好睇。」為此，陳楨怡進行了為期兩週的緊急特訓，在飲食方面活動前兩天嚴格戒除碳水化合物和糖分。在運動方面每週至少三次健身，重點訓練上鏡最容易顯露線條的手臂、背部和腰部。準備時間倉促陳楨怡謙虛地給自己打了「50分」，並表示這次努力證明了「做gym、畀心機去節食」是有效的。

陳楨怡呢身裝扮勁得啊。（陳順禎攝）