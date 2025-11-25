50歲吸金女王與後生女同框零年齡差　生圖狀態令人震驚：25歲一樣

無綫台慶劇《新聞女王2》播出以來再次掀起話題，當中靈魂人物「Man姐」佘詩曼人氣更是有增無減，頻繁穿梭各地出席活動，勢不可擋繼續「狂吸金」，外界更看好她有望憑此劇第四度封后，再創事業巔峰！雖然劇中角色霸氣十足，盡顯女王風範，但戲外阿佘卻是出了名的親切兼「寵粉」。近日，有網民成功跟阿佘集郵，大讚這位視后真人比上鏡好看，而且超有氣質。

佘詩曼於2023年憑藉無綫劇《新聞女王》中「Man姐」一角第三次贏得「最佳女主角」。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼早前一口氣完成《正義女神》及《新聞女王2》的拍攝。（IG@charmaine_sheh）

無綫台慶劇《新聞女王2》播出以來再次掀起話題，當中靈魂人物「Man姐」佘詩曼人氣更是有增無減。(影片截圖)

近日有網民在社交平台「炫耀」與阿佘的合照，並難掩興奮以「Man姐真係好正囉！」，寫道：「嗚嗚阿佘真的好好看，真人比上鏡好看100倍，而且超級有氣質，期待下期見面，新聞女王2太好看了！！！」

佘詩曼之前激罕在社交網分享身穿黑色比堅尼的火辣泳照，fit到爆。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼早前與閨蜜「七魔女」去旅行叉電。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼近年當上「空中飛人」，馬不停蹄四圍飛出席活動，吸金力極強。（IG@charmaine_sheh）

從照片所見，當日阿佘打扮低調，身穿黑色衛衣配搭直腳悠閒褲，戴上黑框眼鏡以淡妝示人，隨性得來極顯年輕，散發出一種知性與少女感兼備的獨特氣質。而且阿佘的皮膚更是好得驚人，緊緻水潤兼有光澤，站在後生女身邊一點都不輸蝕，狀態大勇。

有網民分享與阿佘的合照。（小紅書）

網民驚嘆阿佘的凍齡功力，一點都不像年屆半百。（小紅書）

這張生圖隨即引起網民熱議，紛紛留言驚嘆阿佘的凍齡功力，一點都不像年屆半百，「見過真人的表示，真人真的比上鏡好看，皮膚白到發光」、「我覺得優酷劇的濾鏡反而把她拍老了，離開濾鏡反而更好看更年輕」、「佢素顏都好靚，好後生啊」、「素顏合照也没差，氣質特别好」、「佢好年輕啊～說30+都說老她了」、「她跟25歲一樣」；甚至有網民指出，阿佘與身旁明顯年輕一截的博主站在一起，完全「無年齡差」，絕對是圈中名副其實的「美魔女」代表。