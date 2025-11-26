前邵氏頂級大美人80歲大壽見準新抱　當紅3年結婚移民美國住大屋

「御用渣男」尹子維雖然長了一張壞人面孔，但對「內地第一美乳」徐冬冬用情極深，近年再獲封「香港第一深情男星」。尹子維另一重身分是星二代，為60年代著名影星康威和胡燕妮的兒子，胡燕妮曾是邵氏鼎鼎有名的中德混血大美人，今已定居美國多年。尹子維娶老婆，自然要給媽媽過目，日前趁胡燕妮80歲大壽，帶徐冬冬回美國見家人。胡燕妮見到準新抱笑到合不攏嘴，80歲亦超級靚女，家人齊聚為她慶生，難怪氣色絕佳！

尹子維徐冬冬早前被爆已在香港申請結婚，預定年內在哈爾濱擺酒。（視覺中國）

尹子維帶徐冬冬見居美家人，徐冬冬親切稱呼胡燕妮做「媽媽」，完美融入尹家。胡燕妮見到準新抱心情大靚，微笑合照。身穿紅衣和塗紅唇的她氣色好，皮膚白皙，身形略為圓潤，福氣滿滿。胡燕妮在餐廳用英文流利點餐；徐冬冬食完奶奶點的墨西哥夾餅後，識做地大讚好食。

徐冬冬與尹子維即將步入婚姻殿堂。（徐冬冬微博圖片）

日頭在餐廳慶祝完後，夜晚又回家辦派對。胡燕妮在美國住大屋，環境優美，一家人生活舒適。尹子維和哥哥尹子洋孝順地入廚房煮飯，一家人在客廳又唱又跳，氣氛熱鬧。之後胡燕妮在客廳切蛋糕，洋溢幸福之情。徐冬冬之後重溫胡燕妮後生靚相，激讚奶奶氣質優雅，又發文祝胡燕妮生日快樂，「子維媽媽的80大壽，全家人首次拍vlog。祝媽媽永遠健康年輕，媽媽生日快樂」。

尹子維帶徐冬冬到美國見家長。（小紅書）

胡燕妮是邵氏年代的頂級花旦，1966年演出《何日君再來》走紅，成為邵氏首席女星，與潘迎紫、何莉莉、林嘉等人，並列「邵氏十二金釵」。見盡美人的已故才子蔡瀾曾稱讚，胡燕妮美到連在影展走紅毯時，各國女星都忍不住停下來轉頭去看她，蔡瀾寫道：「男人看女人理所當然，但惹得美女也看美女，是真的漂亮得厲害。」

胡燕妮出生廣州，曾到台灣、德國居住，最後與香港導演秦劍簽了5年合約，並加入邵氏，火速受到老闆邵逸夫的力捧。胡燕妮剛走紅時就為愛不惜得罪公司，堅持要和台灣來的男星康威結婚，才紅了3年就毅然走入家庭，80年代舉家移民到美國。胡燕妮於2004年一度復出與劉德華、鄭秀文一起演出《龍鳳鬥》。

胡燕妮近照曝光，80歲一樣又靚又優雅，（小紅書）

用流利英文落單。（小紅書）

皮膚好好！（小紅書）

同「準新抱」徐冬冬合照。（小紅書）

尹子維哥哥尹子洋。（小紅書）

徐冬冬同胡燕妮食飯慶生。（小紅書）

開心！（小紅書）

許願。（小紅書）

吹蠟燭。（小紅書）

返大屋再搞慶生派對。（小紅書）

住得好舒服！（小紅書）

胡燕妮又唱又跳。（小紅書）

Keep得好好！（小紅書）

又切蛋糕。（小紅書）

好開心。（小紅書）

福氣滿滿！（小紅書）

大合照。（小紅書）

回味胡燕妮後生靚相。（小紅書）

回味胡燕妮後生靚相。（小紅書）