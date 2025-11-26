TVB綠葉王二婚豐滿索妻曝光　口快失言激嬲老婆當眾被喝：出街瞓

現年61歲的無綫（TVB）「綠葉王」邵卓堯，曾是邵氏電影小生，做過電影男主角，惟發展平平，之後轉戰電視圈，演出過百部劇集，當中因多飾演奸角而被封TVB「御用壞人」，2016年，他更於節目《Sunday好戲王》中獲頒「另類好戲王 - 壞蛋王」，演技備受肯定。而現實中的邵卓堯，早年離婚，與前妻育有一女，當年沙士爆發期間被減騷減人工，月入不足一萬元，為幫補生計養育女兒，他曾兼職揸的士，是一位盡責好爸爸。今年初，邵卓堯覓到人生「第二春」，與女友在香港簽字。近日，他更罕有地與太太「夫妻檔」拍片，但沒想到竟因一句說話搞到對方大動肝火，更被勒令「出街瞓」？

21歲的邵卓堯當過邵氏電影小生，拍大陸電影《小毛孩奪寶奇緣》，當時大陸電影市場不像現在，基本沒有人看。

邵卓堯是無綫綠葉。（TVB截圖）

2010年邵卓堯在《刑警》飾演殘障殺手，成功入屋。（影片截圖）

邵卓堯現時移居中山，經常往返中港兩地，近日他不揸車，與太太齊齊搭中港大巴回港，但就因為一句說話搞到太太非常激氣。片中，邵卓堯一臉寫意地説：「休息，返屋企。」此時，身旁傳來邵太的聲音問道：「返邊度屋企啊？」邵卓堯順口回答：「返我香港屋企囉。」

今年初，邵卓堯覓到人生「第二春」，與女友在香港簽字，但當時未有公開太太樣貌。（抖音）

邵卓堯現時移居中山，經常中港兩邊走，他大讚大灣區一小時生活圈正。（小紅書）

邵卓堯依然努力工作。（小紅書）

豈料這句「返我香港屋企」觸動了太太的神經，鏡頭一轉，只見邵太隨即「興師問罪」，拍打老公手臂連珠炮發：「吓？你屋企？無我份架？吓？我嫁咗俾你個喎。吓？點解無我份？你香港收埋啲咩唔俾得我知？有無收埋啲其他嘢唔俾我知？」

邵卓堯近日乘坐中共大巴回港。（小紅書截圖）

太太罕有出鏡。（小紅書截圖）

邵卓堯一句「返我香港屋企」觸動了太太的神經。（小紅書截圖）

面對老婆大人的質問，邵卓堯即「縮沙」，一臉無辜地澄清：「無無無！得得得，返我哋屋企。」不過太太怒氣未消，繼續狙擊：「你真係想今晚出街瞓啊你。」求生欲極強的邵卓堯直言不想，最後使出「冧功」攬實老婆，完美演繹「Happy wife, happy life」的生存之道，場面恩愛又溫馨。

邵卓堯一臉O嘴！（小紅書截圖）

邵卓堯被太太「大興問罪」。（小紅書截圖）

邵卓堯差點要「出街瞓」。（小紅書截圖）

雖然影片中兩公婆「耍花槍」，但網民的焦點卻落在邵太身上。雖然邵太打扮樸素，但難掩賢淑氣質，身穿貼身上衣盡現豐滿身材，不少網民紛紛留言大讚：「阿嫂登場」、「哥，又秀恩愛了，阿嫂好靚女」、「太太好後生，邵老闆也一樣」、「太太好靚啊」。對於網民的讚美，邵卓堯亦大方回覆指太太知道後一定很開心。

邵卓堯最後氹返太太。（小紅書截圖）

sweet！（小紅書截圖）