愛回家｜李芷晴人氣急升自爆多人追　圈外異性紛發起攻勢：約食飯

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》今（25日）在電視城舉行感恩大派對宣傳活動，多位參演演員均有出席，並在現場大玩遊戲，氣氛相當之好。而在接受《香港01》訪問時，提到今年演藝成績有亮眼突破，並獲提名《萬千星輝頒獎典禮2025》的「飛躍進步女藝員」，李芷晴（Stephanie）就表示：「我好平常心，我覺得有提名已經好開心。有冇獎我無諗太多，有提名已經覺得好榮幸。」而在旁的莊思明則首次獲提名「最佳女配角」，她開心表示：「首先好驚喜，我冇諗過會有。有得提名當然自己都好開心，足夠啦！」揚言會繼續努力。

《愛回家之開心速遞》多年來都深受觀眾歡迎。（陳順禎 攝）

莊思明首次獲提名「最佳女配角」。（陳順禎 攝）

李芷晴因為綜藝節目《女神配對計劃》而人氣急升，她亦坦承工作量增加：「尤其係年尾多咗一啲Annual dinner，多咗機會去唱吓歌或者做吓MC，幾開心有多啲機會，除咗喺螢光幕前之外可以喺現實生活中可以接觸到大家。」而續提到在《女》節目中未能配對成功，那在私底下有沒有男生追求時，她就揚言：「都有一啲異性有表示有好感嘅，本身識嗰啲人，（佢哋有咩追求攻勢？）約吓食飯，見面溝通多啲，（幾多位呀？）有囉，（圈外還是圈內？）圈外嘅朋友，其實個節目之前可能大家未必知道我單身，我一路都冇公開自己感情狀況，但係個節目完咗之後大家就知道你單身，就會覺得可以嘗試了解。（有冇心動對象？）暫時仲係互相認識階段，而家心態都係覺得順其自然。」

李芷晴自爆多人追求。（陳順禎 攝）

李芷晴﹑古佩玲雙雙獲提名「飛躍進步女藝員」。（陳順禎 攝）

李芷晴表示工作量增加。（陳順禎 攝）

她又提到不會參加《女神配對計劃》第二季，因為想給觀眾帶來一些新鮮感：「我成日都話我可能對自己感情嘅時候未必係好通透，但係我分析人哋感情嘅時候我係好通透，所以我今年想試吓用一個新嘅身份做吓花生團幫大家分析。」