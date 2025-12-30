2025回顧｜娛樂圈18對新人結婚　有人順勢宣布有喜竟然有唔簽婚約

2025年香港娛樂圈總共有16單婚事，可謂是喜事連連，多位藝人紛紛踏入人生新階段，從資深視后到頂流小生，亦有知名歌手到新聞主播，立即為大家盤點今年所有受矚目的喜事！



1. 邱芷微（「賈名媛」）

《愛回家之開心速遞》的「賈名媛」邱芷微（Chelffy）於2月與拍拖10年的武打演員陳志忠舉行婚宴。他們早在1月便公開過大禮相片，邱芷微頸上掛滿「粗過頸鍊」的巨型龍鳳鈪，場面氣派十足。

邱芷微陳志忠拉埋天窗。（IG：@chelffy）

2. 何天兒（何傲兒）

前港姐何傲兒（現名何天兒）於元宵節無預警宣布，與拍拖七年的「Soulmate」於希臘聖托里尼島浪漫註冊結婚。她大曬唯美婚紗照，氣質高雅。何天兒曾罕有透露另一半是圈外人，個性低調。

何天兒於希臘聖托里尼島浪漫註冊結婚。（IG@misslilyho）

3. 方力申

本年度最爆炸性的婚訊之一！方力申於情人節（2月14日）宣布與細他14歲的藝術家女友葉萱（Maple）在美國註冊結婚。這段感情因女方勇敢面對過往經歷，獲方力申全力支持而備受關注。婚後短短三個月，兩人更火速宣布「造人成功」，方力申將榮升爸爸，可謂雙喜臨門。

方力申在情人節（2月14日）宣布婚訊，與圈外女友Maple葉萱拉埋天窗。（IG圖片）

4. 譚杏藍（小花）

YouTube界KOL譚杏藍（小花）與圈外男友Ronald於3月底及4月分批舉辦了西式戶外和中式婚宴。其中中式婚宴上，小花全身被巨型龍鳳鈪淹沒，金器陣容極為富貴。因婚禮「連環洗版」半年，雖然幸福爆棚，但也引起部分網民戲稱她的婚禮是「世界巡迴演唱會」。

由訂婚後、結婚前，譚杏藍就不斷出Post倒數婚期。

5. 黎在山

被譽為「科大之花」的TVB知名新聞主播黎在山，於4月被親友曝光已低調舉行西式教堂婚禮。黎在山與身高近1.85米的圈外老公站在一起十分登對，雖然她本人極為低調，但簡約又高級的婚禮場景仍被讚唯美幸福。

被譽為「科大之花」的TVB知名新聞主播黎在山。（TVB）

6. 鄧卓殷與郭子豪

2018年港姐亞軍鄧卓殷與富二代藝人郭子豪，在愛情長跑多年後，於4月19日舉行盛大婚禮。這場婚禮同樣以豪華金器和唯美教堂儀式，吸引了大量媒體關注。

鄧卓殷在酒店總統套房出嫁。（IG：@amber.tcy）

7. 簡淑兒與麥大力

簡淑兒（Jessica）與麥大力（Derek Mackesy）雙方家人主要於國外，先在意大利舉行了浪漫的城堡婚禮，婚宴於5月25日在香港中環補辦，簡淑兒霸氣地「承包」了大部分籌備工作，笑稱是為了避免與機師老公爭拗。

簡淑兒和麥大力婚宴。（葉志明 攝）

8. 曾曉婷

被封為「翻版何依婷」的TVB財經主播曾曉婷，雖然去年底已求婚成功，但直到6月才公開盛大婚禮照片。她的婚宴佈置極致奢華浪漫，有煙火和超勁燈光效果，被網民形容如同「首富嫁女」。

曾曉婷在社文平台分享了與老公林希樺的婚照。（Instagram@janette.tsang）

9. 曾樂彤與徐浩

前英皇歌手曾樂彤於6月端午佳節宣布，接受音樂監製男友徐浩的巨鑽求婚，寫下「徐監製，繼續合作愉快」的甜蜜承諾。兩人於10月舉行婚宴時，徐浩更在宣讀誓詞時感動落淚，被新娘笑稱是「外星文」，甜蜜互動羨煞旁人。

曾樂彤與徐浩

10. Tyson Yoshi（程浚彥）

Tyson Yoshi於6月19日與相戀多年的圈外女友Christy正式註冊，並在意大利舉行浪漫婚禮派對。

Tyson Yoshi在社交平台轉發了與Christy的婚紗照。（IG@tysonyoshi）

11. 莊思敏

TVB藝人莊思敏於9月突然被曝光在巴厘島與細她10歲的高級督察男友再婚。她後來承認婚訊，但透露兩人一切從簡，並未簽字登記，法律上並非合法夫妻，僅是舉行結婚派對通知親友，作風大膽引起熱議。

莊思敏與她的第二任老公。(ig圖片)

12. 胡定欣

視后胡定欣於10月3日與外科專科醫生陳健華低調結婚，並於10月6日正式對外宣布。這段婚姻由金牌媒人林盛斌（Bob）撮合，胡定欣更大曬雪山湖景下的唯美婚紗照，字裡行間充滿「遇上對的人」的幸福感。

胡定欣曬甜蜜閃婚照。

13. 劉俊謙與蔡思韵

演員劉俊謙與蔡思韵因電影《幻愛》結緣，一直不介意公開戀情，10月14日二人更經宣傳公司突然宣布「Thank you God for loving us! ❤️我們結婚了！」，並已在日本完成婚禮，席間只邀請至親好友見證，震驚整個影視圈。

蔡思韵尚未適應要改劉俊謙做「老公」。

14. 陳偉霆與何穗

內地香港兩地發展的流量小生陳偉霆，於10月18日與國際超模女友何穗同步在社交平台拋出「爸爸、媽媽還有他」的重磅喜訊，宣布結婚並升格為父母，相戀六年修成正果，瞬間登上熱搜榜首。

陳偉霆與何穗及仔仔。(微博圖片)

15. 黃榮燊（「趙虎」）

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》飾演「趙虎」的男演員黃榮燊，於11月與圈外女友步入婚姻殿堂，雖然低調，但甜蜜瞬間仍獲全網祝福。

黃榮燊在《愛.回家之開心速遞》飾演接龍保安員之一「趙虎」。（電視截圖）

黃榮燊結婚，恭喜！（IG@matthew_hkp）

16. 容天佑

現年30歲的容天佑在無綫劇《法言人》演見習師爺「Tony仔」一角而入屋，他即將在本月27日於麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）迎娶拍拖8年的圈外女友扶天恩（Winnie）！據知，容天佑的未婚妻Winnie家世顯赫，家族生意龐大，而Winnie更是珠寶批發商。

恭喜容天佑。（IG@yungtinyau）

好甜蜜！

17. 程人富

YouTube頻道「小薯茄」核心成員程人富（富哥），亦選擇在12月25日聖誕佳節正式迎娶拍拖11年半的中學同學梁雅瑩（Lenna）。一對新人由朝玩到晚，從校園接新娘外拍到晚上擺婚宴，排場與驚喜感十足，除有童童、阿冰、麗英、小薯茄老闆高Ling外，更邀得洪嘉豪、湯令山、海兒、吳肇軒、Teddy Fan等圈中好友現身，場面星光熠熠。

程人富興奮高呼：「各位小薯茄，我結婚喇！」（ig@pomatohk）

新娘子嘅龍鳳鈪掛滿頸。（threads@_amandayyy_）

18. 小儀

55歲的金牌DJ阮小儀，同樣在12月25日聖誕節於社交平台驚喜貼出與神秘男士手牽手、無名指戴上戒指的相片，感性表示「多謝你令我人生下半場更精彩」，宣布脫單兼婚訊。

阮小儀無預警下聖誕晒戒指相宣布婚訊。（ig@kittyyuen）