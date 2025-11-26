攬佬被曝私聯睡粉　前女友爆男方食雞煲要AA

攬佬（藝名SKAI ISYOURGOD）因《八方來財》和《大展宏圖》被大眾熟知，火遍國內外。但近日多名網民在社媒爆料，稱攬佬全球巡演期間，通過同城定位功能私聯當地女性粉絲，並邀約線下接觸。面對網民質疑，攬佬卻在評論區直接回復：「那是他朋友們的榮幸」。2024年，其前女友就曾發布歌曲指控他戀愛期間出軌、睡粉，並曝光了兩人吃56元雞公煲堅持AA（平均分攤費用）、坐電動車淋雨回家等細節。



攬佬（藝名SKAI ISYOURGOD）因《八方來財》和《大展宏圖》被大眾熟知，火遍國內外。（小紅書＠攬佬SKAI ISYOURGOD）

攬佬被曝多次私聯睡粉

近日，多名網民及受害者親友爆料，稱攬佬（藝名SKAI ISYOURGOD）在2024-2025年全球巡演期間，每到一個城市（如意大利、美國）便通過同城定位功能私信當地女粉絲邀約見面。據受害者親友描述，該行為已持續1-2年，且"身邊多個朋友收到過私信"，部分私信內容直接要求交換聯繫方式（如"你V多少"）或暗示線下接觸。

面對網民質問「為何不改掉睡粉毛病」，攬佬在評論區直接回復：「那是他朋友們的榮幸」。後續攬佬還在本人社媒發文「沒有義務教育未發育的人長大」，補充「哥們從來不犯法」，疑似暗諷批評者。

攬佬前女友發歌控訴

其實，這並非攬佬首次陷入爭議。2024年3月，其前女友就曾寫歌控訴、爆料攬佬在戀愛期間出軌、睡粉，甚至發文稱「快結婚了，還要去出軌pc睡粉。然後你公關真牛，普通人真不能發聲嗎？公道自在人心……你讓我太陌生了。」當時，攬佬公開發文承認出軌並道歉，並且會痛改前非，但前女友表示：「不論什麼身份，都不該不忠不義不仁。」

+ 3

可如今看來，網民質疑攬佬當時並未真正反省，此前攬佬借《新說唱2024》復出並開啟全球巡演，有網民在評論區問他爆紅髮財了還需要AA不？，本人就回應「沒賺多少，要a的。」