中年好聲音4｜35歲選手鄭家聲唱盡男人最痛　5燈晉級雪恥心酸經歷

《中年好聲音4》第二集《中年好聲音4 決戰美加澳》，將於本周日晚8點翡翠台播映。第二集上演「神仙打架」，除了有歌聲被讚「Sexy、真誠、有深度」的五燈選手鄭家聲，更有身擁三碩士學位的「學霸級林峯」謝昉益、以及擁有Classical底的「靚聲女高音」許雪榕，實力震撼評審團！



本集其中一位5燈歌手鄭家聲Nelson獻唱《他不愛我》。（官方圖片）

《中4》共設香港、大灣區、新馬、美加澳及TVB藝人五大賽區，評審為肥媽、周國豐、張佳添、海兒及谷婭溦（溦溦）。賽制方面，第4季增設「盲選」，每位參賽者均只能以「歌聲」吸引評審撳燈，獲得0-1燈的參賽者將立即被淘汰，2-4燈選擇入等候區等待翻盤機會，5燈選手將可直接晉級。繼第一集後，第二集將再誕生多3名5燈選手，而本集歌單如下：莫煥基《霧之戀》、朗尼《想說》、廖潔韻《戀戀風塵》、古祖兒《女人心》、魏文財《月亮代表我的心》、鄭家聲《他不愛我》、劉子銘《一生不變》、許雪榕《囚鳥》、謝昉益《睡公主》及袁帥《想你的夜》，而官方今日率先公布其中一名5燈選手，他是現年35歲、來自加拿大的現職髮型師鄭家聲Nelson。

海兒激讚鄭家聲歌聲真誠兼有深度

Nelson以極度有感情的歌聲，唱出莫文蔚名曲《他不愛我》，除了一開聲已令溦溦驚呼：「哦？」、令肥媽直呼「毛管戙」，更獲得在第4季中明顯手緊不少的張佳添的高度評價：「我成日講層次感，呢位參賽者就展示到嘞！開頭用咗啲好靚嘅氣聲，入咪又唔會over。咁樣聽把聲好Sexy，要痛有痛，要慘有慘，要柔有柔，要剛有剛。我係一個男人聽到呢首歌，我都feel到你嗰種男人嘅痛。」海兒則大讚Nelson歌聲夠真誠：「你把聲除咗sexy，仲好真誠好有深度。你嘅Jaw Muscle好鬆，導致你瞬間爆發力做得好好，喺唔用力太多嘅情況下可以爆到去嗰個位，非常nice，期待你之後嘅其他歌曲。」同樣被感動的婉婉，亦忍不住搞笑問：「老老實實，你畀人飛咗幾多次？」

5燈歌手鄭家聲Nelson獻唱《他不愛我》。（官方圖片）

張佳添讚Nelson唱出層次感。（官方圖片）

海兒就讚Nelson把聲有深度，而且爆發力十足。（官方圖片）

肥媽話Feel到Nelson嗰種痛！（官方圖片）

聽完Nelson深情獻唱嘅婉婉搞笑問Nelson「畀人飛咗幾多次」。（官方圖片）

鄭家聲感激《中年好聲音》誕生重燃追逐音樂夢希望

原來Nelson 2015年曾簽過公司準備出道做歌手，可惜最後等了一年半苦無聲氣，並受盡冷言：「我嗰時27歲，有人同我講：『你呢個年紀唔係幾討好架喇』、『記住你個樣，唔係一個靚仔嚟嘅！高度啊、年齡啊、就算唱得幾好都唔駛諗』…我覺得有少少氣餒嘅。」Nelson直指直到有《中年好聲音》的出現，令到他重燃追逐音樂的夢：「突然間香港有一個咁嘅比賽，令我好驚喜，香港好似變咗咁喎！係咪即係我有機會呢？」並笑言自己一達到參賽年齡最低門檻，便馬上報名參加。

Nelson 2015年曾簽過公司準備出道做歌手。（官方圖片）

本周日（30日）播出的第二集，絕對可以高手雲集形容，有前準歌手之餘、還有「靚聲女高音」及「學霸級林峯」。先說「靚聲女高音」許雪榕，獻唱《囚鳥》的她，一開聲清脆的靚聲高音超級悅耳動聽、加上滿滿的感情，獲得評審們一致肯定是唱得之人。肥媽：「一開聲，一定係Classical底，有氣量、有音域、有音色……佢真係唱歌嘅料」、張佳添：「聲底靚，我覺得係唔錯，有Potential，呢隻歌你唱得ok，有起伏，牽動到我哋。」

「靚聲女高音」許雪榕獻唱《囚鳥》。（官方圖片）

肥媽：「一開聲，一定係Classical底，有氣量、有音域、有音色……佢真係唱歌嘅料。」（官方圖片）

「學霸級林峯」謝昉益共擁3個Master學位

至於被評聲底有點像林峯的謝昉益，獻唱高難度歌曲《睡公主》獲讚基本功夠好，海兒：「你基本功全部都唔錯嘅，拍子、音準、氣都幾好嘅」，周國豐：「我覺得你聲底有啲似林峯，會唔會係日後你一個揀歌嘅選擇呢？！」值得留意的是，現職澳洲註冊心理諮詢師的謝昉益是學霸一名，共擁3個Master，分別是Sustainability、幼兒教育及心理諮詢，相當厲害。

謝昉益獻唱《睡公主》。（官方圖片）

周國豐稱謝昉益聲底有點像林峯。（官方圖片）