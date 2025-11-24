中年好聲音4｜海兒遭肥媽篤爆「貪靚仔」勁Cute　表情包大放送

《中年好聲音4》昨日（23日）在翡翠台播出首集首站內容是新馬賽區。昨晚登場的十位選手，最終有兩名五燈選手成功晉級，分別是獻唱《聽海》的尤淑情，及獻唱《夜夜夜夜》的卓猷燕。其餘在等待區等待翻盤的，則有4燈選手梁煜坤、3燈鄭仲豪、3燈鄧淑賢、2燈鄭夏韻，及2燈常曉然。



被肥媽篤爆貪靚仔嘅海兒，尷尬樣好好笑。（官方圖片）

《中4》常駐評審有肥媽、周國豐、張佳添、海兒及新加入的「小辣椒」谷婭溦（小谷）。由於小谷是一位既熱血又充滿好奇心的評審，並經常化身「問題少女」及「成語專員」，令整個評審團的互動更為搞笑。小谷最搞笑的，是當第一位出場的黃紹祖獲得肥媽第一盞燈後，小谷即心急追問已看到參賽者真身的肥媽「靚唔靚仔」，結果遭肥媽公開篤爆，事件還「禍及」海兒，肥媽指完小谷指海兒謂：「呢啲冇義氣架！我一開咗（個板），佢哋就猛問『靚唔靚仔呀？』『高唔高大呀』」，海兒聞言即露出「心虛古惑樣」，場面搞笑。

小谷成日都好多問題。（官方圖片）

問題同四字成語Round Round都多的小谷，對於參賽者的表現亦相當肉緊，面對無論顏值及唱功均甚有潛力的4燈選手梁煜坤，小谷即場教授發音技巧、表現認真。小谷：「高音扁了，要圓一點，（即時唱出來）你是～～聽到那個『是』嗎，那個『是』就是你聲音後面的力量。」煜坤被指教後果然唱出顯著進步，小谷教唱歌功力可見一斑。

上季貴為「可愛擔當」的海兒，今季繼續可愛表情包大放送，除了遭肥媽篤爆八卦參賽者「靚唔靚仔」時的妙趣尷尬樣，又會投入到跟住唱或是閉眼沉醉於參賽者的歌聲之中。

+ 4

例如昨晚一集，參賽者常曉然挑戰音域勁闊的超高難度歌曲《皮囊》，結果最高音部分因聲音太尖銳「技驚四座」，海兒與小谷嚇到皺晒眉，狀甚可愛。

其實小谷都好多表情包，可以話係海兒2.0。（官方圖片）

至於出名是《中年》手緊王的周國豐，第一集開頭貫徹手緊作風、並拋下豪語：「呢塊《中年》拍板，應該令到我唔使點見人架啦」，豈料語音未落，周國豐即連續兩round爽快撳燈讓參賽者過關，相當搞笑，亦曲線證明了本季參賽者何等高質。

周國豐今集派咗唔少燈，證明參賽者質素好高。（官方圖片）

第一集除了兩位「5燈殺手」，獻唱《你是我的眼》的4燈得主梁煜坤實力亦不容忽視。樣子酷似藝人梁俊一的煜坤，由於聲線磁性又有感情，只唱了不足10秒已吸引肥媽極速撳燈，肥媽「開板」後，更對煜坤的顏值讚嘆不已：「要樣有樣，要聲有聲，又靚仔又靚聲，得啦！」至於3燈選手鄭仲豪及鄧淑賢，實力同樣不容忽視，二人之所以未能獲得更高分數，全因揀錯了與自己風格「背道而馳」的歌曲，當中獻唱《春夏秋冬》的鄭仲豪，更獲得評審及主持車婉婉一致好評。周國豐：「把聲好有性格，有辨認度，有少少Beyond（黃）家駒早期影子。」小谷：「把聲有天生自帶滄桑感，你唱呢隻歌時，中間有啲部分好似想行前捉啲嘢、但又唔敢行前，嗰一種猶豫令我feel到你心入面有啲嘢，所以畀咗燈你。」車婉婉：「我睇海選我對你好大期望，因為Band仔感覺好出。」

梁煜坤係今集「顏值擔當」。（官方圖片）

小谷親自教煜坤唱歌技巧，仲要七情上面。（官方圖片）

《中年好聲音4》除香港賽區、大灣區賽區、新馬賽區，還增設了全新的美加澳賽區，及TVB藝人賽區。賽制方面，第4季增設「盲選」，每位參賽者均只能以「歌聲」吸引評審撳燈，獲得0-1燈的參賽者將立即被淘汰，2-4燈選擇入待定區等待翻盤機會，5燈選手將可直接晉級。