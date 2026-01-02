新一代TVB四大「駙馬爺」誕生　位位老婆背景強大坐擁億萬身家

過往不少男藝人包括吳家樂、袁偉豪、黎諾懿、鄭俊弘、伍富橋（Alvin）等待因老婆強大背景和驚人財富被標上「億萬駙馬」的標籤，但好事一單接一單，近年亦有不少TVB小生同樣娶得圈外富貴女友，搖身一變成為圈中熱話的「新駙馬爺」。



何廣沛：娶失婚公關公司老闆 屢陷「食軟飯」爭議與網民開火

何廣沛（Matthew）今年8月宣布向圈外美女公關Sarah求婚成功，Sarah曾赴英國升學，返港後於本地知名公關公司工作，2020年自組公關公司Talens，承接的品牌多為名牌，並與圈中人相熟，與陳凱琳關係密切。她被指家境富裕，現居中上環，她曾於2021年1月結婚，2022年中離婚，之後與何廣沛拍拖。戀情爆出後何廣沛被網民諷「食軟飯」、「偷食」等，何廣沛更一度與網民開火。後來他曾接受傳媒訪問回應指，對網民的指控只感好笑，認為他們可去當編劇。

何廣沛與未婚妻Sarah。

高鈞賢：迎娶內地「美容界富婆」 太太身家一度暴漲至27億

前港男高鈞賢去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口定居深圳，生活幸福美滿。高鈞賢太太黃梓漫被指係美容界富婆，經營連鎖中醫美容及健康中心，於香港擁有4間分店。日前黃梓漫所創辦的美妍堂（MCTA）10月於美國上市，短短不足一個月，其股價被瘋狂炒高7倍；有指黃梓漫身家一度暴漲至超過27億，高鈞賢絕對是抱得富婆歸。

高鈞賢去年宣布與圈外女友Christine結婚。

Christine事業有成。

Christine事業有成。（IG@mattkobe）

容天佑：新婚妻子家族顯赫 為珠寶批發商千金

現年30歲的容天佑在無綫劇《法言人》演見習師爺「Tony仔」一角而入屋，容天佑曾因事業一直平平無起色，被林穎彤母親嫌棄兼棒打鴛鴦。而他剛新婚的妻子Winnie家世顯赫，家族生意龐大，而Winnie更是珠寶批發商。對於有傳妻子家世顯赫，容天佑亦大方承認：「佢哋家族都係做關於珠寶，Winnie 外公做玉，姨姨做翡翠,爸爸就做鑽石首飾批發。（會唔會有壓力？）又無乜壓力嘅，佢哋都好支持我，我會用我龐大嘅愛錫愛錫返佢哋。」

容天佑27日麗思卡爾頓酒店豪娶富家女Winnie！

超豪！（IG/@yungtinyau）

容天佑27日麗思卡爾頓酒店豪娶富家女Winnie！（IG/@yungtinyau）

「鐵面陳」王致狄：變身「億元駙馬」 繼承過億美容王國

在無綫處境劇《愛•回家之開心速遞》內，飾演「鐵面陳」的王致狄（Andy），因劇中戇直的性格，而深得觀眾喜愛，所以成功「入屋」。他今年5月宣布求婚成功，寫道：「多謝每一位朋友蒞臨Nicole 生日同埋我哋嘅求婚派對，我終於求婚成功，謝謝您的 “Yes, I do ” and I love you !」有報道指王致狄未婚妻Nicole背景猛料，原來是年銷過億塊面膜「協利國際美容集團」的繼承人，身家逾億，更有指王致狄亦有參與未婚妻的家族事業，升呢「億元駙馬」。對此，王致狄接受訪問時對「億元駙馬」的稱號表示太過抬舉，也只是一個稱呼，「我都係會自己努力做好演員呢個工作，演繹好每一個角色，因為演員係我終身目標。」

在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「鐵面陳」的王致狄（Andy）宣布求婚成功，恭喜！