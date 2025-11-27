前港姐冠軍獲頒榮譽勳章宣布加入保良局　婚後極旺夫變8億闊太

現年39歲的劉倩婷（Sandy）在2009年參選港姐勇奪冠軍後入行，2013年與比她大16年的知名堪輿學家李丞責（James）結婚，二人育有兩女，一家四口幸福美滿。近年已淡出幕前的劉倩婷，致力推廣慈善活動，去年獲頒「大灣區傑出關愛女企業家」，早前更被政府授予榮譽勳章（MH），亦是史上首位香港小姐榮獲這個榮譽，並宣布加入保良局！

劉倩婷在IG分享了於禮賓府出席勳銜頒授典禮的照片，並寫道：「衷心感謝政府授予榮譽勳章（MH），這份榮譽屬於每一位與我同行的善行夥伴。懷著這份感恩，我非常榮幸以新身份——保良局善業拓展,籌募及企業推廣總主任，繼續我的服務旅程。💕」她表示未來會繼續圍繞兒童青年、教育與長者服務社群，加入保良局後以新身份繼續行善：「在新崗位上，我將致力拓展善業，連結企業與社會各界，共同開發更創新、長遠的慈善項目，將資源與關懷傳遞至社區每個角落。願更多學生在優質教育中成長，長者安享豐盛晚年，每個需要幫助的家庭感受支持與溫暖。💕」

劉倩婷畢業於英國倫敦大學學院經濟系，曾任職投資銀行高盛做證券分析員兩年，入行後與李丞責因合作拍攝無綫（TVB）玄學節目《香港玄案》而撻着，2013年火速拉埋天窗。李丞責曾透露劉倩婷命格旺夫，早年他運用各種玄學術數方法投資屢有斬獲，曾買中3T，得到巨額獎金。此外，他亦有收藏天珠、唐卡及各種古玩，投資物業更遍佈亞洲、英國及內地各大城市，至少擁有60幾個物業，保守估計身家超過8億港元！而劉倩婷婚後以照顧家庭為由淡出娛樂圈，相繼誕下兩女，升呢做闊太的她不忘做善事，曾任四屆「慧妍雅集」執行委員會會長，榮獲2024年度世界傑出華人青年獎、2023年度十大傑出青年等。

