前TVB女星仔仔入院吸氧憂心忡忡　病床照曝光有氣無力令人心痛

梁靖琪（Toby）於2019年與細8年的老公施雋賢（Jonathan）結婚，婚後先後為他誕下兩位兒子Roman和Rian，一家四口幸福美滿。梁靖琪婚後多專注家庭，近日仔仔入院吸氧，令兩梁靖琪兩公婆心急如焚。

Toby與老公好恩愛。(梁靖琪ig)

梁靖琪為梁家樹慶祝生日。（IG圖片）

近日梁靖琪轉發了兒子入院照片。仔仔疲倦地瞓在病床上吸氧，蓋上毛氈雙眼緊閉，一副有氣無力的模樣，令父母大為心痛。施雋賢發文指很想帶走兒子的痛苦，「Feel better soon & I wish I can take away the pain you're feeling my son」。他又大讚梁靖琪是超級媽媽「Super mummy」，對妻子公開肯定。

梁靖琪曬泳照。（IG：@tobyleungchingki）

梁靖琪經歷婚姻失敗後，也未學會放棄愛情。(tobyleungchingki@IG)

梁靖琪於2011年曾與有「炒樓王」之稱的黃敏豪閃婚，不過隨着Toby於婚後與吳卓羲傳出緋聞，令她捲入桃色新聞，二人於結婚半年後和平分手，離婚收場。Toby於2019年再婚，嫁給比她年少8年的Jonathan，Toby更指Jonathan是其真愛。據知Jonathan家底豐厚，家住跑馬地數千萬豪宅，任職保險高級分區經理，他曾拍片自爆於初創公司工作的收入為28000港元，加入保險業一年收入增加了3倍。有指他已連續6年為百萬圓桌會議的合格會員，榮獲該頭銜的保險界人士都是業績卓越且擁有豐厚佣金。

梁靖琪個仔吸氧，兩公婆好擔心。（IG圖片）

梁靖琪2019年宣布再婚兼懷孕。（梁靖琪ig）

