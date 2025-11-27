59歲劇后依然單身感唔忿氣　信與前世有關：每日唸經

59歲的關寶慧相隔多年再拍劇《新聞女王2》，劇中她飾演的芬姐因無良代表的欺騙與媒體的失實報道，情緒激暴走最終持刀傷人，劫持人質要求討回公道，她將無助與慘痛發揮得淋漓盡致極具感染力，短短幾場戲已經帶動話題，演技備受觀眾讚賞！日前，她接受訪問時提到自己年紀大開始容易容貌焦慮，對於自己59歲依然單身感到唔忿氣。



《新聞女王2》中關寶慧（英語：Emily Kwan Po Wai）飾演的芬姐情緒激動，持刀傷人。（劇照）

關寶慧坦言個個都結婚拍拖，為何她會沒有，並對此感到奇怪，她相信是因為前世的原因。因為比她衰和醜的人都有拍拖，為何唯獨她沒有，因此每天都會唸經去修正自己。關寶慧入行多年，花邊新聞不多，但她曾親口承認的「拍拖經驗」少之又少。關寶慧曾提及在二十多歲時與該男友拍拖約兩年，兩人感情穩定，甚至已到互見家長的階段，她當時也憧憬與對方結婚。

她自爆，該男友某天突然「無緣無故」不再找她，對她表現冷漠，單方面提出分手，令她措手不及。最令人驚訝的是，對方在分手後三個月便火速與另一女子結婚。關寶慧坦言，對於當年男友為何突然疏遠並另娶他人，至今仍是個謎。儘管情路坎坷，加上算命被批 「孤寡命」，但她不願信命，受訪時曾直言 「哪怕到80歲，只要有人肯娶我，我都一定會結婚。」

令人心痛！（截圖）

演技炸裂！（截圖）

演技炸裂！（截圖）

關寶慧劇中的真情表演也引起了網民的關注。（劇照）

關寶慧曾因與黃日華的合照被不少網友覺得二人非常合襯，內地網一度以「手牽手甜蜜現身，與友人談婚禮細節，親密互動羨煞旁人」、「喪妻三年終於走出陰霾」等標題形容黃日華與關寶慧。一班網民鬧爆黃日華違背當日承諾，被指虛情假意。關寶慧更曾表示，當時兩人緋聞再被炒熱，感覺黃日華有意疏遠。