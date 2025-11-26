張玉珊孖未婚夫盧啟賢甜蜜同框　結婚想低調進行：我唔係咁高調

現年51歲的張玉珊（Shirley)除了是商界女強人之外，還非常熱衷做慈善，今（26日）她就以慈善晚宴聯席主席身份出席位於會議展覽中心舉行的「《齊惜福·樂助》音樂會暨慈善晚宴」，她以一身斜肩綠色晚裝示人，相當漂亮。

張玉珊、盧啟賢絕對是郎才女貌。（陳順禎 攝）

而在接受傳媒訪問的時候，提到身為11月份壽星有何慶祝活動時，張玉珊就表示：「都係同啲朋友一齊慶祝，全部都係一齊食飯飲酒。（今年有咩生日願望？）今年我都為自己許咗一個（願望），希望做多一啲慈善管理嘅事業，目的就係受惠者，授惠嗰陣時覺得滿意同開心。」而講到籌辦做慈善有何困難時，她就揚言：「年年都有好多唔同嘅困難，但係一諗起我哋籌到嘅款項可以優惠到老人家每日都有一個熱嘅飯盒，我覺得其實幾辛苦都值得嘅。」

張玉珊氣質出眾。（陳順禎 攝）

另外，提到與未婚夫盧啟賢可有定婚期，她就表示：「未諗，我想跟番自己啲節奏，暫時未諗嗰個時間點樣安排，有消息再話畀你哋聽。（會唔會想傳統式咁擺酒？）可唔可以唔想，因為每年要搞慈善活動要搞好多圍酒席，其實每年做呢樣嘢都覺得好辛苦，要為自己做一次，我覺得我唔係咁高調，可能分開唔同朋友一齊食飯，（地點方面想喺香港定其他地方？）未諗，等我忙埋先慢慢再研究。」強調婚事會想低調進行。

張玉珊揚言婚事會想低調進行。（陳順禎 攝）