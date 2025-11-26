施宇琪疑與TVB鬧不和被Cut工作　袁文靜享受幕前工作唔聽男友說話

香港小姐冠軍陳詠詩（Stacey)、季軍袁文靜（Jane)及「最上鏡小姐」李尹嫣（Victoria)今（26日）一同出席「《齊惜福·樂助》音樂會暨慈善晚宴」，但未見亞軍施宇琪（Angela)，不禁令人聯想是不是因早前傳工作問題而與TVB高層鬧不快一事有關。

三位應屆港姐出席慈善活動。（陳順禎 攝）

在接受《香港01》訪問時，袁文靜就表示很期待是次慈善活動：「今日好期待同大家見面同睇表演。」而在旁的李尹嫣就揚言很期待唱歌及美食才藝表演環節。

袁文靜現在一邊教書一邊做幕前工作。（陳順禎 攝）

另外，提到當選香港小姐已有一段時間，問到現在適應娛樂圈生活嗎？袁文靜就表示：「而家已經完全適應，之前頭三個月嘅時候覺得好興奮，每日都好唔同，而家覺得慢慢係一份工。（你教返書咁幕前工作點安排？）為咗做呢份工早晨教書，7:00am-10:00am就唔會影響。（男朋友有冇叫你唔好做幕前工作返去做全職教書？）我唔會聽其他人講，我做自己鍾意嘅嘢，我覺得佢哋都支持我做自己鍾意做嘅嘢。」

李尹嫣仙氣十足。（陳順禎 攝）

而提到有傳施宇琪早前向TVB高層「攤牌」不想做演員，想做財經女主播，但一直未得到TVB 答允，問到有沒有明確方向而與公司商談時，袁文靜就揚言：「我哋都想呢一年做完香港小姐嘅活動再睇吓有乜嘢計劃。我比較想做演員，（想拍劇？）係呀！」在旁的李尹嫣就表示：「我就多方面想嘗試，好多謝公司呢兩三個月畀唔同方面嘅機會我，我覺得有呢一年時間去摸索自己適合啲乜嘢，希望明年可以更加清晰自己想做邊一方面。」