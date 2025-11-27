呂良偉生理年齡僅39歲　原來靠呢樣嘢保持：唔係普通見到

「凍齡男神」呂良偉與太太楊小娟昨（26日）盛裝打扮出席出席「《齊惜福·樂助》音樂會暨慈善晚宴」，而在晚宴上他會大開金口唱歌，在接受媒體訪問時就表示：「我會唱首歌畀大家聽，你知如果只係叫大家籌款咁樣太乾啦！不如上去或者諗啲咩節目同佢哋互動吓，唱吓歌大家又開心。（有冇飲歌袋定？）唔係好多，十幾隻到。（可以出碟喎）原本有諗過出碟，我實在有好多嘢搞，所以到而家都未成。因為我寫緊本書，教人點樣可以健康可以養生，食嘢邊方面要注意，休息、睡眠質量又如何等等，呢本書寫緊，應該再過幾個月可以出。」強調因為親身試過，所以才出書與大家分享。

呂良偉、楊小娟恩愛出席慈善晚宴。（陳順禎 攝）

呂良偉雖然已70歲了，但他日前公開檢測報告，生理年齡卻只有39.9歲，相當驚人。問到在保養方面有何重點時，他就二話不說：「當我講完你哋去學，學識咗之後堅持，堅持係最重要。如果唔係呢我教一百次，你哋唔堅持好快就唔記得晒，所以就冇用。（你有冇身材或容貌上焦慮？）其實我活着係個心態，對實際年齡，譬如今年70歲，我完全係冇咁嘅焦慮，因為我覺得我自己嘅體能、體力係比我10年前20年前都仲好，所以喺呢方面我完全冇焦慮。」

「凍齡男神」呂良偉與太太楊小娟昨（26日）盛裝打扮出席出席「《齊惜福·樂助》音樂會暨慈善晚宴」。（陳順禎 攝）

他還大方分享獨門養生秘笈：「因為我練嘅係中國傳統武功，唔係話普通見到嗰啲。（係唔係內功心法？）係呀。如果有機會我可以畀你試吓我身體狀態你會嚇一跳。」另提到70歲會不會大搞生日宴時，他就表示：「係，太太會幫我做。」

呂良偉現忙於寫書。（陳順禎 攝）