譚俊彥為慈善再挑戰唱陳奕迅金曲　視帝睇好呢兩位：今年好出色

昨（26日）在會議展覽中心舉行的「《齊惜福·樂助》音樂會暨慈善晚宴」有多位城中名人出席，其中一位就是譚俊彥（Shau)，他會在晚宴上大展身手騷廚藝，在接受媒體訪問時就揚言：「我就建議咗金湯龍蝦泡飯，『金』希望善長人翁可以捐多啲錢，為呢個活動可以籌多啲善款。（今晚仲要唱歌喎）係呀，我覺得做善事應該撐到盡嘅。今次揀咗一首自己比較熟悉有信心嘅歌就係《與我常在》。」

譚俊彥會為慈善大展廚藝及唱歌。（陳順禎 攝）

而提起唱歌，提到在日前台慶演唱《葡萄成熟時》被批似朗誦，他就表示：「我覺得每一個舞台對於表演者嚟講都係一個經驗，我覺得攞完今次經驗，大家都係向前望，希望下次表演做得更加好。」另提到大抽獎環節擺烏龍，他表示當刻自己都處於問號中，但都替得獎者陳煒高興。

譚俊彥看好羅子溢及黃宗澤。（陳順禎 攝）

另提到在今年的《萬千星輝頒獎典禮2025》中分別以《麻雀樂團》及《新聞女王2》提名「最佳男主角」，他雖對自己有信心，但依然會看好兩位好朋友：「我會揀子溢（羅子溢）同黃宗澤，（反而唔撐自己）我撐自己都叫人投票，但係我都有心水，兩位都係我好朋友，而我覺得兩位嘅表現喺今年好出色，（你兩個提名驚唔驚分薄票數？）我又唔係太擔心，因為個規矩係可以每次去投，同埋我fans club 個啲都幫我，多謝fans支持。」而現忙於拍攝《風華背後》的他透露現階段劇集已拍到三分之二：「好可能係我拍咁多部電視劇裡面，攝影、燈光、美術或者配搭最好嘅一部。」其他就不願透露，因為簽了保密協議。