大埔宏福苑五級火｜特約演員林子幸出post道歉：並無銷售任何產品

大埔宏福苑宏昌閣昨日（26日）下午發生棚架起火，火警一小時內升做四級火警，傍晚6時22分再升為五級火。火勢蔓延得很快，附近數幢大廈都受波及。期間，特約演員林子幸在微博朋友圈發文，被指借故推銷保險，引起網民怒轟。

今日凌晨，林子幸在社交平台出post《道歉聲明啟示及釐清誤會》，指：

「昨日（26日）下午因得知大埔宏福苑火災事件，我在個人微信朋友圈發表了一段貼文（現附上原文），想表達出關注風險管理與保障的重要性。不料此舉被部分社交帳號及媒體誤會解讀為「借意外推銷保險」，甚至以「發死人財」等字眼形容，令我深感震驚與悲切痛心。

在此，我鄭重澄清：

該訊息僅限於我個人朋友圈，並非公開推廣；發文初衷是出於對事件的關注與對朋友們的關心，希望大家提高風險意識；期間並無銷售任何產品或進行任何商業行為。我深知，在災難面前，最重要的是尊重與同理。若我的表達方式引起誤會或不適，我在此向所有受影響人士誠懇致歉！

我尊重每一位消防員的付出、每一位市民的感受，也會以更謹慎的態度處理未來的言論。亦對每一位的遇難者及家庭致以深切的慰問，對任何一位看到某報導而產生誤會或感到受傷的任何一位致以歉意。感謝大家的理解與包容！」

特約演員林子幸，畢業於香港演藝學院，主修表演系，擁有藝術（榮譽）學士學位，曾於演出今年年頭的TVB劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》，以前也參與過包括《使徒行者》、《愛回家之開心速遞》等，也曾參與ViuTV劇集。

昨夜凌晨，TVB馬上發出聲明表示林子幸並不是TVB的藝人：「本公司與該人士並無任何關聯，該人事行為亦不代表本公司立場。」

TVB的嚴正聲明如下：

近日有網絡媒體報道有關「特約演員林子幸借火災事故推廣保險」等相關言論，本公司特此作出以下嚴正聲明：



1. 林子幸先生並非本公司（電視廣播有限公司）員工，本公司與該人士並無任何關聯，該人事行為亦不代表本公司立場。



2. 本公司對於相關報導深感遺憾，並對任何利用社會重大事故或他人不幸事件作為宣傳之行為予以強烈譴責。



3. 本公司對宏福苑火災事件中之死傷者及其家屬致以最深切慰問，並呼籲公眾及媒體以嚴肅態度報導有關災難事件，切勿為追求流量或矚目效應而散播不實資訊或誤導性內容。



本公司再次重申TVB對於任何關乎人命傷亡的事件，皆以最嚴肅態度處理，絕不容許任何人士以本公司名義發表不當或具誤導性言論。



電視廣播有限公司

企業傳訊部

