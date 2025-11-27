李施嬅自爆曾被媽媽勸退圈　擁高學歷前途無限：出去好多人會請你

現年44歲的李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，而引起不少關注。而在最新一集節目中，李施嬅自爆媽媽從不理解她演員的工作，更經常作出勸退，但她卻堅持走演員這條路，最終亦令媽媽無話可說。

二人因為節目引起不少關注。（微博圖片）

2003年因參選香港小姐入行的李施嬅，不知不覺入行至今22年了，近年憑劇集《金宵大廈》系列及《新聞女王》系列而人氣急升，演技備受肯定。但這些年走來，原來其媽媽從不理解她的工作，甚至經常作出勸退：「我媽真的是常常叫我不要再做演員了，她說『你年紀都不小了，你還要演幾多年的戲』，我說『媽這個行業其實你演到老都可以演的』，我就是喜歡。」

李施嬅自爆媽媽不理解她的工作。（微博圖片）

在《新聞女王》系統表現出色。（微博圖片）

其實，在媽媽眼中李施嬅是商科高材生，認為比起演員這份工作會有其他更好的發展：「因為她知道我小的時候，我讀書就那個很高分，因為我對自己要求很高，因為我之前是讀商業的會計的，她就覺得我很會做生意那種，我之前也有創過業，然後她說『你出去好多人會請你的，你不用再做這個行業了』，然後她就是比較老派的那種想法，然後我就跟她說，『其實這個工作讓我很開心，你讓我去做別的工作，我可能不開心，那你覺得我應該怎麼選擇，還是開心還是不開心』，然後她就沒說話了。」因為熱愛及堅持，最終令媽媽妥協。

李施嬅非常熱愛演員工作。（微博圖片）

李施嬅出生富裕家庭，在7歲的時候已隨家人移民加拿大生活，在當地頂尖學府多倫多大學主修會計，曾是學校商科學生會副主席，絕對是高材生一名。