羅蘭疑低調離巢TVB　官網「被消失」引熱議七十載演藝生涯不言休

91歲的羅蘭早前在《金式森林》演郭晉安母親一角，與郭晉安對戲火花四濺，大曬影后級演技，獲網民大讚簡直「眉頭都有戲」，「完全展現出其霸氣」。不過，近日羅蘭姐被發現已從無綫電視（TVB）官方網站的藝員名單中悄然「消失」，引起外界猜測她是否已低調結束與TVB的長年合作關係，正式離巢。

羅蘭姐早前出席《金式森林》宣傳活動。（陳順禎 攝）

羅蘭演郭晉安母親獲激讚。(影片截圖)

羅蘭姐官網被除名！（截圖）

官網被除名！（截圖）

羅蘭姐由60年代演粵語長片到現在，一直永不言休，繼續演戲，成為TVB的「長青樹」及甘草演員代表。雖然她近年多以部頭形式合作，但此次官網除名，仍令不少觀眾感到驚訝和不捨。

羅蘭姐出席《金式森林》宣傳活動。（陳順禎 攝）

羅蘭獲大家提早為她慶祝生日。(IG圖片)

羅蘭原名盧燕英。(facebook圖片)

羅蘭姐的演藝生涯長達七十多年，堪稱香港影視界的傳奇。當中，1993年在電影《七月十四》首次飾演能預知和聯絡鬼魂的靈媒婦人「龍婆」一角，其出色表現使她獲得兩屆《香港電影金像獎》「最佳女配角」提名，而「龍婆」亦反覆出現於香港恐怖片《陰陽路》系列內，成為香港恐怖片的標誌人物。

雖然龍婆形象可能對觀眾也很深刻，有些觀眾看到她會被記憶嚇一嚇。

龍婆一角為羅蘭姐帶來香港鬼后名銜。

羅蘭姐的事業頂峰，是她在65歲之齡，憑著電影《爆裂刑警》中飾演的邊緣老人「四婆」一角，成功奪得第19屆香港電影金像獎最佳女主角，成為金像獎史上最年長的影后，獲業界高度肯定。她亦憑此角獲得香港電影金紫荊獎及香港電影評論學會大獎的殊榮。

1999年，羅蘭參演葉偉信執導的電影《爆裂刑警》，飾演患上腦退化症的獨居長者四婆，憑精湛演技，勇奪「第19屆香港電影金像獎」最佳女主角。（網上圖片）

羅蘭姐至今仍活躍於幕前，曾表示自己沒有打算退休。她透露，醫生曾告誡她，一旦停止工作，腦袋也會隨之衰退，因此她一直堅持能力所及便繼續拍戲。她一生貢獻演藝事業，並於2002年獲香港特區政府頒授榮譽勳章，表揚她對社會的貢獻。同年還於《萬千星輝賀台慶》中榮獲「萬千光輝演藝大獎」，肯定其演藝成就。