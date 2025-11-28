綠葉王內地爆紅感激貴人李添勝　女兒半歲時歷破產唱屋邨騷賺外快

71歲的前TVB「綠葉王」李國麟，入行多年，拍過不少膾炙人口的劇集，尤其是TVB劇集《天龍八部》中，他飾演「鳩摩智」，角色深入民心。近年他長駐內地吸金，為了在內地競爭激烈的直播帶貨市場分一杯羹，曾不惜「放下身段」，在鏡頭前飲溫泉水、食「牛屎」火、「狗屎」糖等等來吸流量，提升知名度。而付出終得回報，如今李國麟在福州開公司，廣告、商演等接踵而來，在內地撈得風生水起。近日，李國麟接受內地訪問時，更特別多謝了一個貴人。

李國麟現時專注在內地發展，非常受歡迎。（微博@李國麟）

李國麟近年成功轉型做KOL。（小紅書截圖）

李國麟近日作客「江南銅屋」並接受訪問，有別於平時在抖音拍片那種搞笑、隨性的打扮，李國麟今次穿上一身筆挺西裝，顯得格外精神。李國麟表示入行是冥冥中注定的，當時他有個同學原本想去考演員訓練班，想他陪去，後來他當上演員，一做就50年。談到TVB藝人訓練班臥虎藏龍，李國麟自豪表示很多現在的巨星周潤發、吳孟達、梁家輝、劉德華、梁朝偉，都是從訓練班出來，他笑言：「你們是看我的戲長大，我是跟他們一起長大。周星馳也是我們的師弟，但是他非常成功。」

李國麟介紹內地溫泉，仲即場飲溫泉水。（小紅書）

李國麟為流量挑戰食「牛屎」火鍋，非常博命。（小紅書）

而說到李國麟在內地最為人津津樂道的角色，非「鳩摩智」莫屬。他特別感謝前TVB金牌監製李添勝，給予他飾演《天龍八部》，「這個事我真的不能不說，我其中一個最好最好的貴人，就是《天龍八部》的製作人李添勝，當年就是他找我演的那個鳩摩智，當年我不知道鳩摩智在內地這麼受歡迎，我只是用心去演，我也沒想過我會得到甚麼，很享受演出的時候，後來演完之後來到內地，每一個人都叫我鳩老師，但我明明是姓李，為什麼叫我鳩老師，那我才慢慢明白。」時至今日，鳩摩智依然為李國麟帶來無數粉絲與工作機會，令他深感「受用無窮」。

食「牛屎」火鍋，再食「狗屎」。（小紅書）

李國麟早已在福州開公司做老板。（小紅書）

鏡頭前風光的李國麟，背後亦曾歷盡辛酸。李國麟直言低潮期必須要堅持，不要放棄，更罕有重提其當年的破產經歷，李國麟憶述，在他女兒六個月大的時候，他破產了，好多人選擇把自己也放棄，生命也放棄，「但在我心中，我有媽媽，我有老婆，還有一個六個月大的女兒，不能放棄。」李國麟直言，家人的支持是他挺過難關的最大動力，尤其感激太太，「在最困難的時候她沒有離開我，所以我覺得家人真的是我的貴人。」

李國麟近日接受內地訪問。（小紅書截圖）

李國麟曾表示《天龍八部》的鳩摩智，令他成功打入內地市場，到現在仍然有人因為這個角色而找他演戲。(《天龍八部》截圖)

李國麟特別多謝李添勝給予他「鳩摩智」這個角色。（資料圖片）

李國麟觀眾面前好演員，私下好老公、好爸爸，而他的人生經過不少起跌，在女兒六個月大時，他的經濟出現問題，因買股票損手，弄至欠債纍纍。李國麟之前曾訪問中提到當年一時貪念想「搵快錢」，對股票一竅不通卻盲目聽信謠言入場，結果「損手爛腳」。李國麟曾在訪問中回憶那段日子：「那時不懂得投資，學人去買，食飯都對住部報價機，吃飯也對着股票機，不務正業，最後失敗收場。擁有的物業變了銀主盤，要債務重組。」他那時欠下二百多萬巨債，為了還債，一家人搬到村屋，生活極為節儉，幸好太太沒有怨言，替他持家，他厚着臉皮四處登台唱歌，不論是天水圍屋邨騷還是樓盤騷都照接不誤，最終憑著毅力，用三年多時間還清所有債務。

李國麟沒想到多年前的一個角色，但現在大家還是那麼記得。（小紅書截圖）

李國麟罕有重提當年的破產低潮。（小紅書截圖）

另外，李國麟47歲才「晚年得女」，對獨生女Cherie寵愛有加，不惜花費數十萬港元送她到英國修讀戲劇。如今Cherie學成歸來，有意繼承父親衣鉢進軍娛樂圈，早前更曾到ViuTV試鏡。雖然尚未正式入行，但身邊有個好戲老竇，當然把握機會向對方偷師，兩父女一邊拍片，一邊享受天倫之樂，Sweet到爆。

李國麟直言家人是他的貴人。（小紅書截圖）

李國麟47歲才「晚年得女」，對獨生女Cherie寵愛有加，不惜花費數十萬港元送她到英國修讀戲劇。（微博圖片）

李國麟女兒李沅薐曾在小紅書上發文，透露自己與父親同樣患有ADHD注意力不足及過動症（ADHD），對於這個病症，李國麟坦言最初認知不多，只覺得女兒有些「奇怪」：「其實很久之前已經覺得，為甚麼我女兒，常常跟她說完了，很快就忘記了呢？而且讀書時，她很努力，但就是記不住。」他發現女兒平日表現正常，但一被提問就容易緊張，於是帶她求醫，最終確診。

Cherie畢業後現在和爸爸一起拍片。（小紅書截圖）

Cherie的「靚樣」引起網民熱議。（小紅書截圖）

李國麟得悉女兒患上這個「不治之症」時，十分心痛，更擔心女兒情況：「我這一輩子第一次聽到這個ADHD，完全不知道（是甚麼病）。我問她是不是會死掉？我也不知道是不是不能治好的。」不過女兒李沅薐反而認為兩父女有同樣問題，並有另一睇法：「ADHD對自己喜歡的事情格外專注的這個特點，亦令他演戲時特別投入。」