張栢芝生圖流出妝容引熱議　網民驚訝撞樣天王嫂：越來越像方媛

現年45歲的金像影后張栢芝（Cecilia），初出道時顏值爆燈，憑藉精緻五官及清純氣質，成為許多少男心目中的女神。早年她為了專心照顧三名兒子振軒（Lucas）、二仔謝振南（Quintus）及孻仔Marcus，一度減產淡出，隨著兒子日漸長大，這位盡責好媽媽近年強勢復出，頻頻接拍綜藝節目及出席公開活動，人氣依然高企，早前她在節目中首次披露左耳弱聽，更令粉絲大感心酸。而近日，向來以神顏見稱的張栢芝，出席品牌活動時，竟因妝容問題引起網民熱議。

張栢芝初出道憑一首《任何天氣》爆紅。（微博@張栢芝）

張栢芝於2004年憑電影《忘不了》奪得香港電影金像獎「最佳女主角」。（視覺中國）

張栢芝早幾年藉《乘風破浪的姐姐2》人氣急升。（微博@張栢芝工作室）

張栢芝最近再次活躍幕前。（微博@張栢芝工作室）

從網民拍攝的影片可見，當日張栢芝將頭髮盤起，突顯其標誌性的「巴掌瓜子臉」及立體五官。身穿白色高領上衣配搭同色百褶裙的她，配戴著搶眼的吊墜耳環，整體造型原本顯得相當高貴優雅，還向在場粉絲大派心心。然而，在零濾鏡的鏡頭下，張栢芝的真實狀態卻意外掀起熱議。未知是否因工作繁忙致身體抱恙，張栢芝在近鏡下難掩倦容，眼袋頗為明顯，更「出事」的是當日的妝容，不僅眉毛畫得極粗，眼線亦略嫌「重手」，令整體妝感顯得厚重且不自然，儼如化了「大戲妝」。

張栢芝日前出席活動，大派心心。（小紅書截圖）

張栢芝這天的妝容有點「重手」。（小紅書截圖）

張栢芝在近鏡下難掩倦容。（小紅書截圖）

生圖曝光後，大批網民對女神的妝容表示不解，紛紛留言狠批：「妝看起來髒兮兮的」、「她的眉毛不需要話，原生眉毛就很好看」、「額頭沒皺紋，就是妝化的不太好」、「妝容太滿了，留白不夠，她適合淡妝」。更有網民覺得張栢芝「撞樣」郭富城太太方媛：「眼睛那部分感覺越來越像方媛了，没有惡意，純粹個人覺得……」。不過，仍有不少忠實粉絲力撐偶像，大讚依然很美，而且這個年紀，又生了三個小孩，這狀態很好了。

張栢芝似乎狀態欠佳。（小紅書截圖）

網民留言，（小紅書截圖）

方媛曬孕期性感寫真。(抖音)

45歲的張栢芝仍充滿少女感。（微博@張栢芝工作室）