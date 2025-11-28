大埔宏福苑五級火｜多間韓國娛樂公司和偶像團體捐款支援香港

大埔宏福苑發生五級大火，截至11月28日早上，死亡人數急增至94人，超過70人受傷，成為香港逾70年以來最嚴重的火災。事件引起外媒高度關注，遠在韓國的娛樂圈亦心繫香港。多間韓國娛樂公司和偶像團體紛紛伸出援手，慷慨解囊，為香港的火災援助工作捐款，展現出K-pop界溫暖的力量和對香港粉絲的深厚情誼。



K-pop「四大」公司率先行動！

在這次的捐款行動中，韓國娛樂界的「四大」龍頭公司率先展現出企業責任。其中，HYBE 宣布捐出高達5億韓元（約267萬港元），成為目前捐款數額最高的娛樂公司，展現出行業巨頭的擔當。

HYBE捐出5億韓元（約267萬港元）。（韓國媒體）

JYP娛樂亦捐出200萬元，而SM娛樂和YG娛樂則各捐出100萬元。四家公司的善舉為香港的災後重建和援助工作提供了強大的支持。

RIIZE為首個韓國捐款藝人團體

除了公司層面，多組當紅偶像藝人也迅速響應，透過個人或組合名義捐款。值得一提的是，人氣新銳男團RIIZE率先發起捐款，捐出25萬，成為本次參與香港MAMA盛典的韓國藝人中，第一個行動的團體，其迅速的反應和愛心贏得粉絲一片讚賞。

RIIZE是首個為香港捐款的韓國藝人團體，捐款25萬港幣。（RIIZE_RISEandREALIZE@微博）

其他獻愛心的組合和藝人包括：

aespa、威神V（WayV）、I-DLE、SUPER JUNIOR、PLAVE、章昊、StrayKids、TWS、CBX、KickFlip、BOYNEXTDOOR、IVE