宏福苑五級火．MAMA2025｜SM及旗下aespa、RIIZE共捐款175萬賑災

香港宏福苑公寓大火死傷慘重，11月28日與11月29日兩天在香港啟德體育館登場的南韓音樂盛事MAMA頒獎典禮也出現變數，不少網友認為在此哀戚氛圍下熱鬧舉辦典禮實在不適合，主辦單位11月27日召開緊急會議，最終決定如期舉行，不過緊急修改表演內容。原定嘉賓周潤發和楊紫瓊確定不出席。



頒獎典禮距離火災現場僅20公里，主辦單位為此突發狀況傷透了腦筋，為向罹難者致意，頒獎典禮將避免使用火焰類舞台特效，也希望出席來賓不要穿著紅色服裝，也禁止演唱和火有關的歌詞。

SM娛樂及aespa、RIIZE在微博宣佈捐款25萬至100萬港元不等：

韓娛樂龍頭「SM娛樂」11月27日在微博宣布捐出港幣100萬賑災，表示：

SM娛樂決定向中國香港紅十字會捐贈港幣100萬元，用于支持當地火災救援及後續過度安置、生活物資補給等工作。戮力同心 ，共度難關。

旗下女團「aespa」、男團「RIIZE」也跟進，分別捐出港幣50萬、25萬。

「SM娛樂」旗下女團「aespa」的相片：

「SM娛樂」旗下男團「RIIZE」的相片：

日本天后濱崎步11月29日要在上海舉行演唱會，刪除火焰特效：

我有件事想請TAs（粉絲名稱）配合，請盡量避免穿著紅色的服裝，我們也會取消舞台上的紅色服裝與火焰效果，我們為香港祈禱。

