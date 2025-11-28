宏福苑五級火｜有人搭的士偷災民物資　歌手旨呈怒轟：衰過乞兒

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火警，造成多人傷亡，大批居民需要疏散到社區中心或社區會堂等，而上至大集團、商家、下至區內小店，皆為受災人士提供免費食物及日用品，亦有熱心街坊及區外市民自發支援，捐出樽裝水、餅乾、麵包和衣物等物資，可謂有錢出錢、有力出力。其中有收集點由於物資眾多，更靠民眾以人鏈傳遞，總之務求全力支援宏福苑中無家可歸的受災者，令人不禁感嘆平日說話Mean爆的香港人，在危難中還是相當熱心有愛，且行動力高有效率。

熱心街坊及區外市民自發支援，有人捐物資、有人自發整理物資和看守物資站。（黃學潤攝）

香港人在危難中十分有愛，且動員力高又有效率。（廖雁雄）

義工中不乏中學生，鄰近宏福苑的王肇枝中學，就有中六生到場幫手派發物資。（黃學潤攝）

大埔多個地點變成物資站，但卻開始有人「趁火打劫」，有非受災人士混水摸魚去騙取或盜竊物資，義工也不得不貼上「非受災居民勿取！！天有眼！！！」等告示警告。而歌手旨呈都有在現場幫手做義工派物資，他對於有人跨區來「攞」物資，一袋二袋再大搖大擺搭的士走，感到非常不齒，發文狠批「衰過乞兒」。

由於開始有不法之災混水摸魚盜取災民物資，同學們在物資站寫上：「非受災居民勿取！！天有眼！！！」告示。（Threads@ raze._.mygodde）

歌手旨呈亦有幫手去大埔物資站做義工。（IG@andy3think）

旨呈有份運送物資去大埔。（IG@andy3think）

他發文：「開始見到好多唔係大埔嘅人，走入去大埔攞物資，然之後一袋二袋call的士走，竟然有錢搭的士，但係冇錢買香蕉⋯⋯⋯ 買餅乾，咁都要入嚟攞啊？真係仲衰過d乞兒，物資雖然係好多，但係唔係咁樣做囉！貪心嘅人」網民都鬧爆偷物資行為極不可取、必有報應，有人留言：「係咪要大叫有賊？」旨呈則回覆：「呢個世界咩人都有，影低啲罪證，無謂勞氣」

27日旨呈有影低物資站情況，指現場很多支援、很有愛。（Threads@andy3think）

不過到28日，就開始有區外人跨區去大埔偷取災民物資，名副其實是「趁火打劫」，旨呈發文斥責此行為！（Threads@andy3think）

旨呈發文：「開始見到好多唔係大埔嘅人，走入去大埔攞物資，然之後一袋二袋call的士走，竟然有錢搭的士，但係冇錢買香蕉⋯⋯⋯ 買餅乾，咁都要入嚟攞啊？真係仲衰過d乞兒！」（Threads@andy3think）

旨呈是樂隊「享樂團」主音，亦是《全民造星3》四十強，有主持ViuTV的《囝囝女女730》《學神出沒注意》、《MM730-粉絲福利署》等，今年正成以男新人身份進軍樂壇，與補習天王林溢欣推出歌曲《臣本布衣》，支持DSE學生。他早前曾在殯儀館舉行音樂會推廣生死教育，破格且廣受好評。由於其母親是香港上市公司現代美容創辦人兼主席曾裕，旨呈擔任集團CEO，被指擁有逾10億美容王國，是圈中富貴歌手；但他向來也相當貼地，冇富二代架子。