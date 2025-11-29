黃一山二仔明年碩士畢業　大仔患罕見病曾埋怨：我都幾聰明點解？

現年61歲的「細龜」黃一山憑周星馳電影闖出名堂，早年舉家移居內地，近年積極經營社交平台保持人氣，並在深圳、番禺、東莞等多個地方開修腳店，撈得風山水起！日前黃一山接受資深傳媒人汪曼玲的YouTube頻道訪問，大談自己的童年貧苦生活，而今年是他和太太杜婷婷的珍珠婚，提起兩子更是喜上眉梢，露出一副慈父樣。

黃一山憑周星馳電影闖出名堂，《逃學威龍》好經典。（影片截圖）

現年61歲的「細龜」黃一山以演出星爺的電影而闖出名堂。（微博@黃一山）

修腳店生意越搞越大。（微博圖片）

黃一山在秀茂坪區長大，除他之一，還有四姊一弟，他靠政府助學金及貸款順利在中文大學畢業。1995年，黃一山與深圳電視台記者杜婷婷結婚，他直言對太太是一見鍾情，「佢比我矮，找終身伴侶始終自己高返啲，冇理由成日着高跟鞋，我五尺三、四吋，佢五尺左右。」黃一山表示他與太太都是性格火爆，結婚頭幾年時有爭執一度鬧離婚，但最後因為不想兩子在單親家庭長大，苦笑說：「佢做錯，我都認錯」，夫妻互相忍讓，一眨眼便是結婚30週年。

黃一山對太太係一見鍾情，對方矮佢少少。（YouTube@汪曼玲快拍‧鏡頭）

紀錄多個重要時刻。（小紅書）

兩人都非常凍齡。（小紅書）

黃一山曾分享夫妻舊照，杜婷婷好靚女。（小紅書）

結婚30年一樣恩愛。（小紅書）

談到長子黃頌衡在7歲時證實患上先天罕見病「腦白質發育不健全」症，生活上不能自理要坐輪椅，黃一山表示一開始難以接受，「香港只有二三十個，六合彩都易中過佢，偏偏選中我。」被問到有否怨天怨地？黃一山直說：「早期有，你話我IQ好蠢，自己IQ正常100但我得80，我自己都低能就唔好期望個仔咩啦。我都幾聰明嘅人，我老婆又唔係蠢嘅人，諗住生個仔好好培養佢，點解會出現呢啲呢。」

他曾上網找資料，指大兒子這個病大多只能活到十幾歲，部份更會先失明後才離世，但在家人悉心照料下，頌衡現在已接近30歲，黃一山感恩兒子能常在家陪伴父母，並抱樂觀態度說：「我個仔都就快30歲，醫生話十幾年會bye bye，但又多十幾年，只要唔好懷住悲觀嘅心可能有好嘢出現。可能我個仔多十幾廿年命，我都係十幾廿年命，咁可能大家去極樂世界，更長命都冇用啦，我唔使牽掛佢，佢又唔使牽掛我。」即使現在科技有機會在腦植入腦白質治療，但黃一山覺得未必適合兒子，又擔心是初研要做白老鼠，所以未有考慮。

黃一山透露現在新科技，可以幫大仔腦植入腦白質，但黃一山好樂天，覺得兒子已比醫生估計活多十幾年。（YouTube@汪曼玲快拍‧鏡頭）

黃一山早期亦曾怨天怨地。（YouTube@汪曼玲快拍‧鏡頭）

細龜於1995年迎娶內地妻子杜婷婷，同年誕下大仔黃頌衡，5年後再誕細仔黃頌匡。大仔於7歲時證實患上先天罕見病「腦白質發育不健全」症 ，兩公婆一直覺得虧欠兒子，所以盡量補償。（微博圖片）

黃一山大仔患上先天罕見病「腦白質發育不健全」症 ，在家人悉心照顧下，兒子已近30歲，經常都會笑。（微博圖片）

至於次子黃頌匡明年便碩士畢業，黃一山坦言花了不少金錢在兒子的教育方面，他說：「佢喺內地讀國際學校，一個月十萬八萬，之後英國讀三年，英國一年都幾十萬，用喺細仔身上都唔少。我成日話如果人破產，連呢件衫都要除埋俾人，但（指腦袋）攞唔到，你畀一億佢都冇用，可以敗晒你一億，輸突，但你畀佢讀書，都有機會東山再起。」黃一山一家現居番禺，兩兄弟感情要好，黃一山說：「細仔依家喺北京大學讀碩士，工作多在北京、上海，但佢寧搵深圳同香港工作，逢周六日就可以返嚟睇哥哥，佢話好掛住哥哥。」認真是手足情深。

二仔喺英國大學畢業後，再喺北京讀碩士，好叻仔。（小紅書圖片）

兄弟感情深厚。（小紅書圖片）