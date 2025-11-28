宏福苑五級火｜容祖兒蔡卓妍楊穎等多名藝人　各捐100萬救助災民

大埔宏福苑發生五級火，全城悲慟，演藝界亦有人出錢出力，為是次火災捐款至不同的組織，務求早日幫災民重建家園。

首先，內地天后韓紅透過「韓紅愛心慈善基金會」發出聲明，指基金會啟動應急響應，捐贈1000萬人民幣用於因災受影響的老、弱、病、殘等弱勢群體的過度安置，並將根據救災進展持續提供後續支持。同日張栢芝亦透過工作室發聲，表示通過香港保良局捐贈100萬港元，專項用於火災緊急救援、受災民眾過度安置及生活物資補給等。

張栢芝亦透過工作室發聲，表示通過香港保良局捐贈100萬港元，專項用於火災緊急救援、受災民眾過度安置及生活物資補給等。

而謝霆鋒和美高梅也決定，聯合以「美獅鋒味搖滾美食節」名義捐出港幣500萬元，用於向受災居民提供緊急援助。

謝霆鋒和美高梅也決定，聯合以「美獅鋒味搖滾美食節」名義捐出港幣500萬元，用於向受災居民提供緊急援助。

此外，多位圈中人捐出100萬聊表心意，容祖兒、蔡卓妍以個人名義向仁濟醫院捐款，獲仁濟發文感謝：「仁濟醫院衷心感謝演藝界兩位善心人士—蔡卓妍小姐 @choisaaaa 及容祖兒小姐 @yungchoyee 在關鍵時刻挺身而出，各慷慨捐出港幣100萬元，支持『仁濟緊急援助基金』，為大埔宏福苑火警的受災居民送上即時援助與溫暖。」

而應采兒、陳小春在IG哀悼，並表示：「艱難時刻更需團結共度，陳小春先生攜全家捐助港幣100萬元至『保良局扶弱基金-支援宏福苑火災居民專項戶口』，用於火災救援及災後重建工作。」王嘉爾亦捐出100萬元給東華三院助受火災影響的人士。

據知容祖兒、蔡卓妍除了響應英皇集團主席楊受成博士，聯同各英皇藝人捐出共2000萬外，二人私下再自掏腰包各捐100萬救災。

據知容祖兒、蔡卓妍除了響應英皇集團主席楊受成博士，聯同各英皇藝人捐出共2000萬外，二人私下再自掏腰包各捐100萬救災。

應采兒、陳小春在IG哀悼，並表示：「艱難時刻更需團結共度，陳小春先生攜全家捐助港幣100萬元至『保良局扶弱基金-支援宏福苑火災居民專項戶口』，用於火災救援及災後重建工作。」

應采兒、陳小春在IG哀悼，並表示：「艱難時刻更需團結共度，陳小春先生攜全家捐助港幣100萬元至『保良局扶弱基金-支援宏福苑火災居民專項戶口』，用於火災救援及災後重建工作。」

王嘉爾亦捐出100萬元給東華三院助受火災影響的人士。

至於Angelababy，也轉發了仁濟醫院聲明，聲明指：「感謝善心人士楊穎小姐，在關鍵時刻挺身而出慷慨捐助港幣100萬元，支持『仁濟緊急援助基金』與大埔宏福苑災民並肩同行。」

Angelababy，也轉發了仁濟醫院聲明，聲明指：「感謝善心人士楊穎小姐，在關鍵時刻挺身而出慷慨捐助港幣100萬元，支持『仁濟緊急援助基金』與大埔宏福苑災民並肩同行。」

Angelababy，也轉發了仁濟醫院聲明，聲明指：「感謝善心人士楊穎小姐，在關鍵時刻挺身而出慷慨捐助港幣100萬元，支持『仁濟緊急援助基金』與大埔宏福苑災民並肩同行。」

此外，也有歌手將演唱會歌酬捐出，包括明日（29日）開紅館演唱會的楊千嬅，她表示：「首場演唱會收益，以及六場演唱會的周邊產品全數盈利，我們將撥捐東華三院，支援火災救援及災後重建工作。」至於明年2月開演唱會的Gin Lee，其公司英皇娛樂亦表示：「明年2月7及8日舉行的《GIN LEE 李幸倪LIVE IN HONG KONG 2026》演唱會的李幸倪在老闆楊受成博士全力支持下，將兩場演唱會的全數收益捐出作救災重建用途。」而將於11月30日及12月1日開演唱會的柳應廷，其所屬公司MakerVille都發聲明：「本次演唱會的首場門票及相關周邊產品銷售所得之盈利，將悉數捐予本地募捐平台，用於支援大埔宏福苑火災的受災者及其家屬。」

楊千嬅開騷在即，她表示：「首場演唱會收益，以及六場演唱會的周邊產品全數盈利，我們將撥捐東華三院，支援火災救援及災後重建工作。」

至於明年2月開演唱會的Gin Lee，其公司英皇娛樂亦表示：「明年2月7及8日舉行的《GIN LEE 李幸倪LIVE IN HONG KONG 2026》演唱會的李幸倪在老闆楊受成博士全力支持下，將兩場演唱會的全數收益捐出作救災重建用途。」