神顏港姐內地開工低胸露腰舉動寵粉　被曾合作化妝師公開其真面目

現年24歲的2023年香港小姐季軍王敏慈，參選時憑標緻五官，及前凸後翹的火辣身材，被外界封為「翻版范冰冰」，加上擁有10級古箏造詣，可謂才貌雙全。相比起同屆冠軍莊子璇及被指是「失蹤人口」的亞軍王怡然，王敏慈在港姐結束後選擇返回北京中央戲劇學院繼續深造，主攻內地市場，早前更接拍了《雨霖鈴》和《諜報上不封頂》兩部內地「頂流」大劇，事業發展順遂，事業發展明顯略勝一籌。

王敏慈港姐面試時，已令人眼前一亮。（資料圖片）

雖然王敏慈（右一）最後只奪得季軍，但發展比冠、亞好。（資料圖片）

王敏慈在港姐結束後選擇返回北京中央戲劇學院繼續深造。（小紅書）

日前TVB台慶，王敏慈罕有回港出席，並以一身低胸羽毛晚裝示人，大曬其fit到漏的身材，她當時接受《香港01》訪問時，表示現時正在北京中央戲劇學院就讀Year 4，畢業後不抗拒返TVB拍劇，直言：「邊度有劇拍就去邊度。」她又透露最近都在寧波拍劇，新劇《閃耀如她》還與內地女神秦嵐有對手戲，可謂越撈越掂。

王敏慈有樣有身材。（小紅書）

王敏慈有份參演內地劇集《諜報上不封頂》，與內地當紅小生肖战及小花周雨彤合作。（小紅書）

王敏慈日前從內地返港出席台慶。（陳順禎攝）

近日，有粉絲分享到拍攝場地探王敏慈班的片段，片中王敏慈束起馬尾，凸顯其精緻五官，而身上雖然披著大樓保暖，但內搭一件低胸露腰白色上衣，美好身段若隱若現，非常養眼。期間，她與在場粉絲有講有笑，不但大方簽名、拍照，更不時做出可愛表情，十分親切。親切度爆燈。該粉絲瞬間被俘虜，忍不住發文大讚：「姐姐如此寵，我要被美暈了」。

近日，有粉絲分享到拍攝場地探王敏慈班的片段。（小紅書）

王敏慈同粉絲有講有笑。（小紅書）

靚女！（小紅書）

網民紛紛大讚：「五官可好看了」、「真的好可愛、好美」、「長相很像范冰冰」；另外，亦有曾與王敏慈合作過的化妝師留言認證其人品：「我給姐姐畫過妝，畫的是我不知道他是誰，我只覺得他好漂亮，好溫柔人真的超好，好有禮貌。」

身材若隱若現。（小紅書）

幫粉絲簽名，非常親切。（小紅書）

粉絲瞬間被俘虜。（小紅書）

於香港出世、新加坡長大的王敏慈，當年參選港姐時，由於樣貌極精緻，曾惹來整容疑雲，甚至被網民形容為一張「網紅臉」，不過其後她就公開童年照反擊，雖然王敏慈童年皮膚較為黝黑，但從小就五官精緻，眼大大、鼻高高，是標準的小美人，力證由細靚到大！

曾合作化妝師公開王敏慈私下一面。（小紅書）

有網民指王敏慈長相很像范冰冰。（范冰冰IG圖片）

王敏慈是2023年香港小姐季軍。（影片截圖）

王敏慈五官精緻，又有仙氣。（小紅書）

性感一面。（小紅書）

吸睛！（小紅書）

