奧運冠軍張繼科與女友張蕊甜蜜撐枱腳被拍　多次同框曾傳隱婚生子

乒乓球奧運冠軍張繼科和演員女友張蕊近日被拍到一起外出吃火鍋。張繼科口罩遮面，穿着衛衣運動褲，張蕊則包裹厚實，兩人相處默契一起開車回家。2023年便有網民爆料稱張繼科和張蕊二人相戀，並網傳「已婚生子」；前段時間張繼科在福建景區出遊落水時，張蕊亦在現場幫忙。



乒乓球奧運冠軍張繼科（網上圖片）

近日，兩人被多次拍到共同外出吃火鍋，其中一段影片中張繼科身穿休閒衛衣、佩戴口罩，張蕊則包裹厚實注重保暖。兩人飯後由張繼科駕車離開，全程交流不多但互動自然，被媒體形容為「平淡温馨」的穩定情侶狀態。

2018年，張繼科與當時人氣正盛的景甜公開戀情，引發「文體圈聯姻」熱議，但在一年後因未知原因分手。後續在2023年，有網民爆料稱，張繼科與景甜交往期間，曾因無力償還賭債，將3條景甜的私密影片發給債主，債主以此逼迫景甜還債。雖然該消息至今仍缺乏證據，但仍然對張繼科造成嚴重影響，使其失去大部分贊助。

2018年，張繼科與當時人氣正盛的景甜公開戀情，引發「文體圈聯姻」熱議，但在一年後因未知原因分手。（網上圖片）

2023年起，有狗仔爆料稱張繼科與演員張蕊二人「不僅是情侶，甚至已結婚生子」，爆料還指出張蕊是曾是白百何前夫張思麟的前妻，兩人有過多年婚姻且育有一子，只是後來選擇分開。不過但該消息至今無民政登記、醫療記錄或雙方聲明佐證，張繼科和張蕊從未官宣過戀情及網傳的婚姻狀況，因此目前依然存疑。

此前張繼科與演員張蕊就多次被路人偶遇同框。比如張繼科公司開業時，張蕊曾到現場幫忙；國慶放假假期，張繼科在福建某景區遊玩掉水裏登上了微博熱搜，據爆料那天張繼科就是帶着張蕊去度假，還給女方拍了不少照片！