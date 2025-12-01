郭秀雲現場照顧宏福苑獲救寵物　災民致謝：佢坐喺地下攬實我隻狗

大埔宏福苑發生五級大火，截至昨日公布的數字，已有146死79傷，失蹤人數未明，事件讓全城哀慟。而寵物都是住戶一分子，連日來有不少災民上網發文指自己的愛寵尚待救援，雖然有部份小動物已在大火中罹難，猶幸消防員除了救人外，也積極救出火場內的動物，包括貓、狗、龜、守宮、魚、球蟒等等，愛護動物協會於大火翌日即在廣福邨設認領區供主人認領愛寵，昨日（30日）公布的數字，大火中共339隻受影響動物，當中136獲救生還，而晚上時分愛協再公布最新數字，昨日消防員救出了91隻動物，其中73隻生還。

一名宏建閣的災民，指大火當刻自己的灰色貴婦狗Jason正獨自在家，發文尋狗，而翌日終於傳來消息指Jason獲狗，十分生猛，除了脫水外，身體狀況大致良好，網民都為狗主與Jason感到高興。該狗主又貼出與消防員的對話，並發文：「多謝你哋用你哋嘅生命去救我寶寶。」

原來事件中，也有一位藝人幫手照顧被救出的Jason，她便是出名愛動物的郭秀雲。這名災民貼出一張郭秀雲攬實Jason的照片，攝於27日早上，發文：「我見返Jason嘅第一眼就係咁樣，Sharon坐喺地下，攬實緊佢。Sharon 話見Jason 救返出嚟後喺個籠入面係咁震，見佢好驚又凍，所以攬實佢，我當日唔知道你的名字，好多謝你，郭秀雲小姐。」

《香港01》當日亦在現場影到郭秀雲抱緊Jason的一幕。（蔡正邦攝）

網民都留言指對事件一點也不意外，因為郭秀雲素來出名有愛心，大量網民留言指郭秀雲曾接過自己的求助，例如：「郭小姐幫過好多動物，本人都曾經向佢求助過。有受傷的鴿子，浪浪貓，松鼠bb和走失鸚鵡。她佢都會不怕辛苦，凌晨2點都揸車從屋企趕往深水埗幫忙。佢同先生都非常友善客氣又愛護動物，因為親身接觸過。一位愛護動物同好有心，出錢又出力的大美人，值得大家的尊敬和學習。❤️」、「郭秀雲本身係可以過住少奶奶嘅闊太生活，但佢為咗動物權益，做咗好多野好忙呀。」、「郭秀雲真係好好，我第一次救左隻未成年既班鳩b，唔知點算好，好好彩搵到佢，佢特登渣車去元朗接班鳩b,再帶返屋企養大，再放係佢屋企花園放生」網民都大讚她人美心善，感謝她在大埔支援一眾受影響小動物及主人。

網民留言大讚郭秀雲的好人好事。（Threads）

1988年華裔小姐季軍郭秀雲，其父親是海洋公園創辦人之一，因此自小對大自然、動物有濃厚興趣。她是「愛護動物協會青少年動物拯救隊」成員、香港海豚保育學會及Bloom的大使、香港野生救援及藍色使命的董事、香港鸚鵡救援創辦人等等，歷年來為爭取動物權益不遺餘力，也向市民灌輸與大自然並存的應有態度。她曾召開記者會，要求政府分階段逐步禁止使用老鼠膠板；今年5月，她又零裝備走出一棟大廈外牆平台，為求助市民勇救鸚鵡，更因而擦傷流血。

郭秀雲是1988年華裔小姐季軍。

郭秀雲多年來愛護動物，爭取動物權益，而且不分種類。（IG@sharonkwokpong）

郭秀雲前年曾召開記者會，要求政府分階段逐步禁止使用老鼠膠板。