四葉草小生曾遭被分手　疑對婚姻失信心拒將就：人生不應只有這些

現年43歲的藝人李日朗（Don，前名李逸朗）2003年以歌手身分出道，憑青春劇《當四葉草碰上劍尖時》嶄露頭角，當年與蔣雅文（Mandy）的CP組合更是一代人的集體回憶，可是星途不如預期。李日朗於2010年約滿唱片公司後，曾北上發展一段時間，可惜發展平平，之後回流香港曾參演《踏血尋梅》、《我老婆係明星》、《碟仙碟仙》等電影、劇集，但依然未見起色。早前李日朗拍片自嘲是「過氣藝人」並宣佈已退出娛樂圈，現為國際塑顏術教師，雖然宣布「退出」，但他依然十分活躍於社交平台，不時拍片分享生活點滴和人生哲理。

李日朗當年《當四葉草碰上劍尖時》成為TVB爆紅新人。（梁碧玲攝）

早年李日朗曾前往內地發展。（資料圖片）

李日朗客串過不少劇集電影。（劇照）

早前李日朗遠赴印度體驗短暫出家生活，有指是因為遭前度黃靜藍狠撇受情傷所致，但他否認，僅屬個人成長與體驗，不過「被分手」一事好似令人他對感情，甚至結婚生仔有另一番領悟，他近日拍片分享自己單身的一日，起身後，下廚，看書、放狗及自己喜愛的工作，過得輕鬆又寫意。

李日朗早前曾到印度短暫出家。（IG@李日朗）

李日朗赴東京比賽，在一年一度的「日式小顏術大師挑戰賽」中奪得冠軍。（大會圖片）

李日朗正式宣布退出娛樂圈。（片段截圖）

李日朗以「人生不是只有一個選擇」為題，分享道：「以前在娛樂圈，總被問『何時結婚生娃』，現在轉行了，親戚朋友還在催，但人生不應該只有這些，人生不是劇本，沒人規定年齡就得結婚生子，哪怕一人一狗吃飯，我也從不糊弄，對生活不將就，才是對自己的負責。」

李日朗近日拍片，分享內心感受。（小紅書截圖）

李日朗直言沒人規定幾多歲就要結婚、生仔。（小紅書截圖）

李日朗是愛狗之人。（小紅書截圖）

李日朗表示現在休息日，會牽狗在樓下散步，也會陪父母走走，聊聊家常，「身邊有家人、有狗狗，這樣的生活很踏實，偶爾我也會找個安靜的書店或角落，沉浸在書的世界裡，獨處的時光，才讓我更清楚自己想要的生活。」李日朗更霸氣表示：「43歲沒有婚姻、沒有爆紅、但我有熱愛的工作，聽話的狗狗，還有不將就的勇氣，年齡從來不是限制，別人的眼光也不重要，你的人生，該由你自己定義。」不少網民認同，留言：「係啊，為自己而活」，但也有人覺得：「咁靚仔，唔生個後代，浪費咗你嘅基因。」

李日朗也是孝順仔，陪伴患癌爸爸。（小紅書截圖）

父子感情要好。（小紅書截圖）

李日朗也會為自己騰出閱讀時間。（小紅書截圖）

積極發展小顏術事業。（小紅書截圖）

雖然現時單身，但李日朗過往情史豐富，位位都女神級，分別與拍檔蔣雅文、港姐冠軍葉翠翠和朱晨麗傳過緋聞。而近年最為人知，也是李日朗親口承認的，就是與細13歲的模特兒女友黃靜藍拍拖，兩人交往6年，外界一度以為會修成正果，但於2023年底，李日朗突然「被分手」，當時女方單方面宣布分手，當時面對突如其來的被分手，李日朗亦不知「死因」，無奈表示：「我自己都搵緊答案。」隨後，黃靜藍極速與餐飲集團執行董事Wilson訂婚並宣布懷孕。李日朗被指受到感情打擊和一系列人生變故後，前往印度進行短期靜修，剃度為僧，並在還俗後發表了一篇探討「邪淫」和「婚外情」的感悟文章，但他否認與感情有關。

李日朗曾與細13歲的模特兒女友黃靜藍拍拖5年。（IG圖片）