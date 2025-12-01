蔡少芬一家被捕獲張晉甘做阿四　二女五官倒模全盛期媽咪驚艷網民

「視后」蔡少芬（Ada）與武打男星張晉自2008年結婚以來，一直是圈中的模範夫妻。兩人育有大女張楚兒、二女張信兒及細仔張樂兒，一家五口幸福美滿，更不時在社交平台「放閃」，羨煞旁人！近年主力在內地發展的蔡少芬，綜藝、劇集接不停，吸金力驚人，不但早已賺得盤滿缽滿，更坐擁至少9個物業。雖然身家豐厚，但蔡少芬一家生活向來低調兼貼地，近日就有網民在商場野生捕獲他們一家五口行街，當中二女的顏值更成為網民熱話。

蔡少芬與張晉自2008年結婚以來，一直是圈中的模範夫妻。（微博圖片）

一家五口美滿幸福又高顏值。（微博圖片）

蔡少芬繼《老表，畢業喇！》後，最近相隔8年重返「娘家」TVB拍攝重頭劇《風華背後》。(陳順禎 攝)

最近，蔡少芬繼《老表，畢業喇！》後，相隔8年重返「娘家」TVB拍攝重頭劇《風華背後》，與阿姐汪明荃及朱茵等合作，令一眾劇迷引頸以待。而在忙碌拍攝之餘，蔡少芬亦不忘把握時間享受天倫樂。近日，有網民在商場𨋢口偶遇蔡少芬一家五口，興奮寫道：「同一個商場，同一家餐廳，同一部電梯偶遇，顏值很高的一家人。」

近日有網民偶遇蔡少芬一家。（小紅書截圖）

網民大讚全家都高顏值。（小紅書截圖）

蔡少芬將一頭紅色頭髮盤起，身穿一套全粉紅色運動服，相當搶眼，少女感爆棚。（小紅書截圖）

照片中可見，現年52歲的蔡少芬保養得宜，當日她將一頭紅色頭髮盤起，身穿一套全粉紅色運動服相當搶眼，充滿活力又不失少女感，狀態Fit爆。而老公張晉亦發揮「愛妻號」本色，雖然一身背心外套配格仔裇衫、牛仔褲的型男打扮，但仍樂意推著行李箱及挽著環保袋，甘願做「阿四」讓老婆可以輕輕鬆鬆行街，「寵妻」之情不言而喻。

蔡少芬一家不介意與大家同𨋢，非常親民。（小紅書截圖）

難得一家人同框，三個寶貝仔女自然成為焦點。6歲的孻仔張樂兒與爸爸穿上父子裝，而且盡得張晉真傳，非常活躍好動，在現場更是「冇時停」，精靈可愛。而兩位千金，14歲的大女張楚兒和12歲的二女張信兒亦暴風長高，完美遺傳了媽媽的高䠷身材，手長腳長。最令網民驚訝的是二女的顏值，信兒五官精緻，眉眼之間跟媽媽蔡少芬簡直是「餅印」一樣，網民紛紛大讚：「有一個紮著頭髮的女兒簡直就是她的年輕版，太像了！」、「紮頭髮的女儿跟她一模一樣」、「二妹身材和ada一毛一樣，細細長長很漂亮喔」，完美繼承了視后的優良基因。

6歲的孻仔張樂兒盡得爸爸張晉真傳，非常活躍好動。（小紅書截圖）

背著大提琴的大女張楚兒已亭亭玉立。（小紅書截圖）