陳法拉驚爆家族在廣州擁有整條街物業　一原因未獲分配家產被瓜分

2005年華姐亞軍，現年43歲的女神陳法拉與第二任丈夫Emmanuel Straschnov於2019年在法國結婚，法拉於2021年情人節在IG宣布囡囡小米妮出世，去年3月中再宣布細仔出世，組成了四口之家，一家人生活幸福美滿。成為人妻人母的法拉仍努力發展她的演藝事業，在荷李活闖出了成績，且愈戰愈勇，工作不斷。陳法拉原本在內地出世，14歲時隨家人移民美國，有指陳法拉的爺爺陳玄是著名聲樂家。近日陳法拉到內地為電影《贖夢》進行路演宣傳時，就自爆她家族在廣州有物業，更擁有一條街。

陳法拉。（視覺中國）

陳法拉。（視覺中國）

陳法拉。（視覺中國）

陳法拉早前在廣州接受當地不少傳媒訪問，其中一條訪問片在抖音流出，片中陳法拉忽然自爆：「其實我屋企有人係廣州人，有屋喺廣州㗎！」陳法拉透露她的嫲嫲祖籍番禺，是廣州人。她說：「我哋有啲屋喺市中心，唔知喺邊度，後尾就唔知去咗邊。其他啲親戚就分咗佢，好似有一條街就俾啲親戚分咗，分咗好多單位俾佢哋，就冇通知我哋，係我嫲嫲同佢阿哥兩個人。（同佢哋好少來往？）唔知點樣搵到佢哋。」不過有網民就認為陳法拉這個講法有些離奇，指是無從考證的遠房家事，嫲嫲和舅公的家產也不會分到給她。

陳法拉自爆她家族在廣州有一條街。(影片截圖)

陳法拉自爆她家族在廣州有一條街。(影片截圖)